Arreglo del sendero a Gibralfaro

Una ciudadana llama al teléfono de esta sección para decir que ha oído que se han iniciado las obras del funicular para conectar Gibralfaro con el centro de la ciudad (¿?). Y por más que hemos indagado no hemos logrado averiguar más obras que las que estos días pasados se han realizado a cargo del Plan de Conservación Viaria de Málaga para mejorar el sendero que conecta los Jardines de Pedro Luis Alonso con el monte y castillo de Gibralfaro. Así que lo oído por nuestra lectora tiene toda la pinta de haber sido una ‘inocentada’ del pasado 28 de diciembre, porque del funicular no hay nada nuevo. Un proyecto que recordemos se remonta hasta 2001, cuando fue anunciado por primera vez por el actual alcalde Francisco de la Torre, aunque los primeros pasos administrativos no se dieron hasta seis años después al salir a concurso la redacción del anteproyecto y el estudio de viabilidad técnica y económica, todo ello con el rechazo de distintos colectivos en defensa de la protección del monte y pendiente del visto bueno de la Junta de Andalucía debido a la proximidad del trazado con la fortaleza. Desde entonces, poco más se supo hasta que en agosto de 2012 se sometió a información pública el anteproyecto de este medio de transporte, concebido para potenciar la integración del castillo en el circuito turístico del Centro Histórico, mejorar la comunicación con el Parador e incentivar la visita al mejor mirador urbano de la ciudad. El estudio estimaba en quinientos mil los usuarios potenciales del funicular, que enlazaría Mundo Nuevo con la explanada del castillo por la ladera norte –discurriría casi íntegramente bajo tierra– en apenas un minuto y 40 segundos. En este informe, se planteó que la empresa que lo construyera se encargara de su gestión durante 35 años, con un coste estimado del billete de dos euros. Pero como decimos, el Ayuntamiento optó por aparcar este proyecto a la espera de tiempos mejores. ¿Será este su momento...?

Bolsas y cartones en la acera.

Mesonero Romanos: basuras por recoger

En la calle Mesonero Romanos, en Teatinos, hay unos contenedores de reciclaje que están llenos y aparecen rodeados de bolsas de plástico con diferentes envases, cartones, etcétera. Una imagen que es bastante habitual y que se produce debido a que los contenedores están sin recoger, por lo que no tienen capacidad para almacenar más envases o cartones, como muestra la imagen superior que envía un lector. La inferior, captada en la misma calle, aparecen basuras.