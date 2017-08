Arquitectos, profesores de la UMA y empleados públicos piden una calle para María Eugenia Candau La arquitecta de la Gerencia, que falleció en mayo, fue pionera en la defensa del Centro Histórico. / Sur Arquitectos de la Gerencia de Urbanismo recogen más de 800 firmas para que el Parque de la Laguna de la Barrera, que ella proyectó junto a Marín Malavé, lleve su nombre PILAR R. QUIRÓS Málaga Lunes, 14 agosto 2017, 00:25

Su marcha el pasado mes de mayo, a causa de un ictus, a los 71 años de edad, supuso para sus compañeros, amigos y familia un duro golpe lleno de desazón, y desde el principio muchos buscaron una dulce manera de honrarla. Este periódico, que se hizo eco del fallecimiento de la arquitecta María Eugenia Candau el 7 de mayo, ya adelantaba que sus compañeros de la Gerencia de Urbanismo, arquitectos de la UMA y miembros del Colegio de Arquitectos así como artistas del mundo cultural malagueño expresaron su deseo de que hubiese un rincón de Málaga que llevara su nombre y se inclinaron porque éste fuese el Parque de la Laguna de la Barrera, que ella proyectó junto a Juan Antonio Marín Malavé.

María Eugenia Candau, sevillana de nacimiento y malagueña de corazón, contaba un vasto currículo al servicio de la arquitectura en varios campos, desde amplios trabajos de recuperación de patrimonio para la Consejería de Cultura de la Junta, entre ellos la restauración de la torre norte de la Catedral o la intervención arqueológica en las Termas romanas de la Bóvedas Marbella, pasando por una ‘Guía de Arquitectura de Málaga’, junto a José Ignacio Díaz Pardo y Francisco Rodríguez Marín, que es un volumen de cabecera para los que se dedican al urbanismo;así como su esencial colaboración en la revisión del Plan Especial de Protección y Reforma interior (PERI) del Casco Histórico de Málaga como funcionaria del Ayuntamiento de Málaga junto a otros tres profesionales, o la obra de la que cuentan ella estaba tan satisfecha:el Parque de La Laguna de la Barrera. Candau trabajó como arquitecta del Departamento de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo desde 1993, donde había conseguido ganarse el cariño y el afecto de todos «por su elegante saber estar y por su capacidad generosa de ayudar a todos», como explicaba ayer la arqueóloga Carmen Peral, que se dedica intensamente a que este proyecto salga adelante para hacer honor a su memoria. Apoyan esta iniciativa sus compañeros arquitectos Dolores Jiménez, Francisco Jiménez Játiva, Ulises Verdugo, Paula Cerezo, Aurora Zafra o Ignacio Jáuregui, entre otros muchos empleados públicos, como puntualizaba Peral.

«Ella fue una pionera como mujer arquitecta y redactora del plan especial del Centro de Málaga» Rafael Juan Gómez Martín. Profesor Arquitectura UMA

«Era muy creativa y tenía una gran formación teórica; muy defensora de la arquitectura malagueña» Tecla Lumbreras. Vicerrectora de Cultura

«Tenía un elegante saber estar y una capacidad generosa para ayudar a todos y era una de los mejores en lo suyo» Carmen PeralArqueóloga

El cariño desde la Universidad proviene desde la Escuela de Arquitectura y otras áreas relacionadas con la Cultura con defensores de esta concesión como el profesor de Expresión Gráfica de la Escuela de Arquitectura, Rafael Juan Gómez Martín;la vicerrectora de Cultura, Tecla Lumbreras, la catedrática de Historia, Rosario Camacho o el catedrático de Arqueología Pedro Rodríguez Oliva, como subrayaban tanto Gómez Martín como Peral. En un principio, Gómez Martín pedía en change.org que se le dedicase una calle en el centro con el apoyo de las asociaciones de vecinos del Centro Histórico, pero más tarde valoraron no hacerlo porque Candau era una firme defensora de no cambiar los nombres a las calles, a no ser que alguien, salvador de la ciudad, se lo mereciese, como explicaban. Hoy por hoy, sus compañeros de la Gerencia y amigos han conseguido reunir más de 800 firmas de apoyo a la labor de Candau, que remitirán al área de Cultura para pedirle que inicie el expediente para que el deseo de muchos de que el Parque de la Laguna de la Barrera, al que ella dio vida y del que tan orgullosa estaba, lleve su nombre.