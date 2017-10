Cosas de la ciudad Una arqueta rota con solera La valla forma parte ya de la calle desde que la tapa de la arqueta se hundiera antes del verano. Un registro de Telefónica hundido lleva sin reparar desde hace cuatro meses JOSÉ MANUEL ALDAY Málaga Lunes, 2 octubre 2017, 12:04

Quien más y quien menos se ha cruzado en alguna ocasión con una arqueta rota en la calle. Eso es habitual. Lo que quizás no lo sea tanto es que ese registro roto permanezca días y días hasta acumular meses sin reparar. Hace ya unos meses se hundió la tapa de una arqueta en calle Arco de la Cabeza, según relata Miguel Ángel Florido, quien señala que «diligentemente, la Policía Local colocó unas vallas, supongo que provisionales, para evitar accidentes. Han pasado cerca de ¡4 meses¡ y la arqueta hundida sigue allí rodeada y sin arreglar. Además de la desidia y la falta de interés que demuestra este este hecho, me asaltan unas dudas sobre el mismo: ¿informó la Policía acerca del incidente ?, si lo hizo ¿por qué no le han hecho caso?, ¿ estará el responsable municipal del arreglo esperando a que alguien se «rompa la crisma»? Y, por último, manifiesto mi deseo de que vayan y quiten las vallas. Eso sí, después de arreglar la arqueta». El registro en cuestión pertenece a la compañía Telefónica.

El registro pertenece a la compañía Telefónica (arriba). Árbol colocado y La petición del árbol.

Moreno carbonero. Reponen el árbol que reclamaban

El alcorque vacío de la calle Moreno Carbonero en el que faltaba un árbol y en el que alguien colocó una caja de cartón con un papel en el que se podía leer: «Aquí había un árbol, ¿lo repondrán?», ha vuelto a alojar un árbol. La espontaneidad del cartel colocado había captado la atención de muchos ciudadanos que al pasar por esa calle de la zona de Atarazanas compartían el mensaje escrito. Finalmente Parques y Jardines colocó el viernes un nuevo árbol en el alcorque para sustituir al que había antes, que al parecer había sido golpeado por un vehículo.