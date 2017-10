El apoyo de Plaza al Puerta Oscura: «Es inadmisible, no están haciendo botellón o drogándose» Plaza, esta mañana / UnicajaBPhotopress El entrenador del Unicaja opina sobre la polémica de las denuncias por exceso de ruido en el baloncesto base ENRIQUE MIRANDA Málaga Martes, 24 octubre 2017, 17:59

Las quejas vecinales por el ruido en el entorno de colegios que cuentan con equipos de baloncesto han puesto a algunos clubes entre la espada y la pared. El colegio Lex Flavia tuvo que suspender los entrenamientos y ahora el Puerta Oscura no podrá entrenarse más allá de las 8 de la tarde, con lo que muchos equipos no tienen espacio para jugar. Esta mañana, el entrenador del Unicaja Joan Plaza quiso mostrar su apoyo a estos clubes afectados por las denuncias vecinales.

“Me parece inadmisible. Entiendo que a partir de las 10 de la noche puede haber problemas, pero ¿a partir de las 8 de la tarde? Pues nada, cambiemos el horario de las escuelas, el europeo y vayámonos a un horario en el que haya más luz. Pero si no, me parece inadmisible”, dijo Joan Plaza en referencia a la polémica con el Puerta Oscura. “Yo entrenaba en un colegio en el que había que sacar de banda de puntillas porque el campo era enano y estaba rodeado de pisos por todos lados. Y no entiendo que una persona o dos puede condicionar a los cientos de niños y jugadores que están en una cancha. Que no están haciendo botellón, ni drogándose, están entrenando, que se puede ver desde las ventanas”, aseguró. “Además a nivel educacional me parece fundamental que los niños hagan deporte y si es baloncesto mejor. Me parece inadmisible”, reiteró.

El entrenador del Unicaja hizo estas declaraciones en la previa del partido que enfrentará mañana (21.00 horas) al conjunto malagueño contra el Brose Bamberg en el Palacio de los Deportes de Málaga.