Aplazan las medidas contra el ruido en Málaga hasta que esté el informe del secretario
El Ayuntamiento se muestra ahora dispuesto a establecer medidas de control diferentes en Teatinos y en el Centro
JUAN SOTO
Málaga
Lunes, 5 marzo 2018, 22:44

El refranero español, que es muy sabio, dice que ‘no hay dos sin tres’, aunque desconocemos si ‘a la tercera será la vencida’. La segunda reunión sobre la problemática del ruido en la ciudad y en la que se debía abordar la necesidad (o no) de declarar Zonas Acústicamente Saturadas numerosas calles del Centro y de Teatinos tampoco sirvió para lograr ningún acercamiento entre las partes. Y no lo fue, sobre todo, porque aún no está concluido el informe solicitado a la Secretaría General del Ayuntamiento que debe determinar si es necesario realizar una nueva zonificación acústica en la ciudad.

Tras tres horas de reunión, vecinos, hosteleros, miembros del equipo de gobierno y de la oposición volvieron a citarse para una nuevo encuentro que se celebrará cuando esté concluido el documento y se puedan debatir sus conclusiones. No obstante, el concejal de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento de Málaga, Raúl Jiménez, se mostró este lunes establecer medidas de control diferentes en Teatinos y en el Centro al considerar que en la primera zona existe un acercamiento mayor. «Se podrían tramitar en dos expedientes diferentes para que el debate en uno no retrase el otro», avanzó. Igualmente hizo propias las reivindicaciones de los residentes, que consideraron que las restricciones en la zona de El Romeral no deben concentrarse en sólo tres calles.

Tras volver a exponer cada uno de los actores sus posiciones, y ante la ausencia del informe del secretario, tanto los hosteleros como los grupos de la oposición (PSOE y Ciudadanos) se negaron a proponer medidas concretas par evitar la problemática que se sufre en ambas zonas. En este sentido, el edil de la formación naranja, Alejandro Carballo, consideró que la reunión no servirá hasta que se tengan claras las reglas del juego. «Espero que nos faciliten el informe unos días antes para poder estudiarlo y no nos convoquen en cuanto lo tengan porque sino estaríamos igual», dijo.

Los vecinos denuncian que los hosteleros se han reunido con el alcalde a sus espaldas

Los responsables de la asociación de hosteleros Mahos también lamentaron que se les convocara una reunión sin que aún se tenga el informe final del secretario, ya que de llevar razón en sus pretensiones deberían volver a realizarse todas las mediciones y habría que comenzar el proceso desde el principio. El presidente del colectivo, Javier Frutos, afirmó que ellos no pueden proponer nada sobre una base que consideran errónea y pidió al equipo de gobierno que defina el tipo de ciudad que quiere. «Si no quieren hosteleros, que lo digan, pero que no nos echen a pelear entre nosotros cuando las posturas son muy alejadas».

En lo que sí coinciden vecinos y hosteleros es en la necesidad de que sea el Ayuntamiento el que establezca los criterios. El secretario de la asociación de vecinos Centro Antiguo, Óscar Agudo, lamentó «la incompetencia por parte del Ayuntamiento, que es incapaz de responder a la única pregunta que estaba sobre la mesa». En este sentido denunció que los hosteleros se reunieran el viernes con el alcalde a sus espaldas. «¿Estamos jugando con dos cartas?», se preguntó.