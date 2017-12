Aparatoso accidente con el vuelco de un coche a la entrada de Churriana El incidente se ha producido en la rotonda de acceso a la barriada y dos personas han sido trasladadas al hospital SUR Domingo, 31 diciembre 2017, 18:13

Un vehículo ha volcado pasadas las cuatro y media de la tarde en la rotonda de entrada a Churriana, pasado el Burguer King existente, una vez que se abandona la avenida de Velázquez pasado el aeropuerto y la base aérea de Málaga. No se conocen las causas del vuelco, que ha sido bastante aparatoso y ha obligado a intervenir a bomberos y varias ambulancias, según varios testigos. Los bomberos han tenido que liberar a una persona que no podría salir del coche, mientras que otra también ha tenido que ser atendida por los servicios sanitarios. Ambos han sido trasladados al centro hospitalario más cercano, aunque no ha trascendido aún su gravedad.