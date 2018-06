Antonio Allona: «El robot ayuda a operar mejor el cáncer de próstata y deja menos secuelas» 02:40 Pedro Luis Gómez, Antonio Allona y Juan Jesús Duarte, en un momento de la conferencia de ayer. / FOTO: ÑITO SALAS / VÍDEO: PEDRO J. QUERO Ciclo 'Ciencia y Salud' El director de la unidad de urología del Hospital Ruber habla de la cirugía robótica en el ciclo 'Ciencia y salud' de la Fundación Unicaja y SUR ÁNGEL ESCALERA Málaga Sábado, 30 junio 2018, 00:03

La aplicación de la cirugía robótica desde principios del siglo XXI ha supuesto «una revolución brutal» en las operaciones de pacientes con un cáncer de próstata, dijo ayer el director de la unidad de urología del Hospital Ruber Internacional de Madrid, Antonio Allona. Este experto destacó que el robot Da Vinci supone una ayuda para el cirujano urólogo a la hora de hacer mejor y de forma más cómoda la intervención de un tumor de próstata. Además, presenta la ventaja de que las secuelas descienden y hay menos problemas de incontinencia urinaria y de disfunción eréctil. Asimismo, disminuye el dolor, la herida es más pequeña y se reduce el sangrado.

El doctor Allona hizo esas manifestaciones en el transcurso de la conferencia 'Robótica y cáncer de próstata', incluida en el ciclo 'Ciencia y salud: una mirada desde el sur', que organizan la Fundación Unicaja y SUR. El conferenciante fue presentado por el médico urólogo Juan Jesús Duarte. En nombre de la Fundación Unicaja intervino su director de Actuaciones Socioculturales, Rafael Muñoz. El acto fue conducido por el director de Publicaciones de SUR, Pedro Luis Gómez, que se encargó de moderar el coloquio que hubo tras la conferencia y de leer las preguntas que formuló el público asistente al evento, que se celebró en el salón de actos de Unicaja de la Acera de la Marina.

El malagueño Antonio Allona ha operado a más de 1.500 pacientes de cáncer de próstata en sus tres alternativas: cirugía abierta, cirugía laparoscópica convencional y cirugía robótica. Según indicó, la tercera es la que presenta más ventajas. «Nosotros somos los que operamos; el robot hace lo que le decimos que haga», en referencia al sistema quirúrgico Da Vinci, cuyo precio es de unos dos millones de euros. Cada 36 segundos un paciente es operado en mundo con ese robot. El volumen de personas intervenidas por ese sistema es de cinco millones, de las que 875.000 lo fueron el año pasado. Además de en urología, la robótica se emplea también en ginecología, en cirugía general, cirugía cardiaca, cirugía torácica y en otorrinolaringología. «La cirugía robótica va a seguir creciendo», aseguró Allona, que auguró un incremento del 26 por ciento en España.

Público asistente al evento, celebrado en el salón de actos de Unicaja de la Acera de la Marina. / Ñito Salas

El director de urología de Ruber Internacional recalcó que el robot es una ayuda importante, pero lo primero que debe hacer un paciente con un cáncer de próstata que quiera operarse es elegir a un buen cirujano. Sobre cuántas intervenciones debe hacer un cirujano para manejar con solvencia el robot, respondió que a partir de 150 se domina la técnica.

El doctor Allona comentó que cuando diagnostica un cáncer de próstata a un enfermo le explica que hay dos alternativas. Una es la operación y la otra la radioterapia. «Las dos opciones son buenas y tienen poca diferencia de efectividad entre sí, pero, a mi juicio, la operación da más seguridad», aseveró y puso como ejemplo que él sufrió un tumor de próstata y eligió la intervención quirúrgica.

Allona señaló que la palabra robot significa siervo en checo. A continuación, hizo un repaso de la historia de la robótica en cirugía. En el caso de Andalucía, subrayó que hay tres robots clínicos (en Málaga, Sevilla y uno que acaba de ponerse en marcha en Córdoba) y un cuarto no clínico que se utiliza en Granada. En Madrid hay 12 y en Barcelona tienen siete.

En la primera parte de su alocución, Allona explicó qué es la próstata y dijo que es una glándula que sirve para tres cosas. En primer lugar, para producir el 30 por ciento del líquido seminal; en segundo para dar trabajo a los urólogos y, en tercero, «para dar la lata a los hombres». Este experto añadió que el tumor de próstata es el más frecuente en el varón (uno de cada ocho hombres sufrirá un cáncer de ese tipo a lo largo de su vida), pero no es el más mortal. Así, indicó que cogido en una fase inicial, el 99 por ciento de los pacientes morirán de otra cosa que no tiene que ver con el cáncer de próstata. Antonio Allona subrayó que la primera revolución en el diagnóstico de ese tumor se produjo a principios de los años 80 con la aparición del PSA (marcador tumoral) y la segunda fue la resonancia magnética multiparimétrica. Igualmente, mencionó la importancia del PET-TC Galio, que permite saber si el cáncer se ha diseminado a otras zonas o no. También defendió la vigencia y utilidad del tacto rectal.

El conferenciante fue presentado por el urólogo Juan Jesús Duarte, que destacó su profesionalidad

Por su parte, Juan Jesús Duarte calificó a Antonio Allona de ser un pionero de la cirugía robótica y significó que «es urólogo desde la cuna», en referencia a su padre, Antonio Allona Moncada, que fue un destacado médico urólogo que desarrolló su brillante carrera en el Hospital Civil «Los valores del padre (que fue mi maestro) están también en el hijo, que es un médico que se encuentra al servicio de los que lo necesitan», manifestó Duarte.

Rafael Muñoz, en nombre de la Fundación Unicaja, dio la bienvenida a Antonio Allona y puso de relieve los valores profesionales que le han permitido sobresalir en el campo de la urología en general y de la cirugía robótica en particular. «El trabajo del doctor Allona ofrece resultados esperanzadores en el cáncer de próstata», remarcó Muñoz.

Pedro Luis Gómez expresó «la gran ilusión que la Fundación Unicaja y SUR han puesto en el ciclo de conferencias 'Ciencia salud', que cuenta con un plantel de destacados médicos y científicos». El director de publicaciones de SUR excusó la asistencia a la conferencia del director del ciclo, el oncólogo Emilio Alba, por estar ayer recibiendo el reconocimiento de comarqueño antequerano del siglo.