Antolín Martín, Ingeniero del Año en la provincia: «Poco queda de la Málaga de cuando llegué, y debe seguir progresando» Antolín Martín, junto a una foto de la Escuela de Arquitectura de Granada, que les valió el Premio de Arquitectura Española. / Ñito Salas El presidente de la constructora Guamar defiende la construcción de un hotel en el Puerto, pero reclama un diseño más vanguardista y singular IGNACIO LILLO Málaga Sábado, 2 junio 2018, 00:43

Antolín Martín lleva 48 de sus 75 años «cumplidos» dedicado al mundo de la ingeniería y la construcción. Primero con Ferrovial, la compañía que le trajo a Málaga; y sobre todo con su propia constructora, Guamar, que ha participado en algunas de las grandes infraestructuras de la provincia y que está ahora en plena expansión en Latinoamérica. Esta dedicación a lo que considera su 'hobby' le ha valido la distinción del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos como Ingeniero del Año de la Provincia de Málaga 2018. En estas líneas repasa su trayectoria empresarial y la de la ciudad, y aporta su visión sobre los grandes proyectos pendientes.

–¿Cómo ha cambiado Málaga desde que llegó, allá por la década de los 70?

–Nací en Vitigudino (Salamanca) y estudié en Madrid, hasta donde se trasladó mi familia. Entonces sólo existía esa escuela de ingeniería. Estuve doce años en Ferrovial, con la que vine a potenciar la delegación de obra civil de Andalucía, y esa formación me sirvió para montar mi propia empresa. He vivido el espectacular desarrollo de Málaga, que seguirá progresando con los máximos adelantos técnicos. Cuando llegué procedente de Alicante, con una escala en Sevilla, en 1977 me encontré la ciudad muy mal. Poco queda de esa Málaga, que hoy cuenta con importantes bolsas residenciales y ahora es una ciudad cómoda y muy habitable. Es un camino en el que debe seguir progresando.

–Fundó Guamar en 1986 en el barrio de La Malagueta, y allí sigue.

–Hemos sobrevivido a la crisis a pulmón, sin ningún problema. No nos cogió el toro, paramos donde teníamos que hacerlo y ahora recogemos los frutos.

–Y precisamente su próximo reto es rehabilitar la plaza de toros.

–Estamos encantados de hacer el proyecto de la plaza de toros, es el barrio donde ha nacido la empresa y además su presidente es muy torero y abonado de barrera desde hace 30 años. Es un reto y una satisfacción, la rehabilitación hace mucha falta porque en algunas zonas está en situación precaria. Se va a arreglar porque la Diputación así lo ha decidido, y Guamar va a hacer una obra a un nivel de calidad importante.

–Tampoco es la primera rehabilitación importante que hacen.

–Hemos adquirido experiencia en rehabilitación, donde destaca la conversión del antiguo Hospital Militar de Granada en la Escuela de Arquitectura, que funciona desde hace dos años y donde fuimos merecedores del Premio de Arquitectura Española 2015. Tenemos la calificación para todos los proyectos de rehabilitación de edificios que son Bien de Interés Cultural.

–¿Con qué obra propia se queda?

–En edificación destaco la delegación de la empresa danesa Bestseller en Churriana, pero podemos citar más, como el Centro Cultural de Diputación en Ollerías y el Auditorio de Cortijo de Torres. Hemos construido nuestro propio edificio en La Malagueta. En cuanto a obra pública, tenemos el primer tramo del AVE de Antequera a Granada. Y la autovía A-357, en el tramo Cártama-Casapalma. Y también fue una obra importante en su momento el desdoblamiento del paseo de los Curas y la rehabilitación de la plaza de la Marina. Hemos participado en la historia reciente de Málaga, con el arreglo de numerosas calles. Hemos hecho todas las aceras desde la plaza de toros hasta Pedregalejo. Y viviendas de protección oficial, además de nuestras promociones privadas, muchas de ellas en nuestro barrio; somos historia de La Malagueta. Actualmente, tenemos una promoción en La Térmica, de 80 viviendas. Además, estamos muy avanzados en la de Guindomar, en el camino de Los Guindos, con otras 60; y en Colinas del Limonar, donde pertenecemos a la Junta de Compensación y tenemos terrenos para hacer otras promociones que esperamos empezar este año.

–Guamar también está trabajando en el extranjero.

–Estamos en Perú desde hace cinco años, con obras educativas y la sede administrativa del yacimiento arqueológico de Machu Picchu.

–¿A qué nivel están las constructoras españolas en el exterior?

–Las empresas de España están triunfando en el extranjero, algunas ya facturan hasta el 80% en el exterior, es un nivel que se reconoce. Nosotros tenemos 32 años de experiencia, somos una empresa muy tecnificada, con personal de muy alto nivel técnico. Nos apoyamos en empresas locales y nos reciben con agrado.

–¿Con cuál de las grandes obras públicas que se han hecho en la provincia se queda?

–Vine a Málaga para hacer la autopista Ronda Oeste de Málaga, con un presupuesto de 2.000 millones de pesetas de los años 78-79. Junto con la Segunda Ronda han arreglado el problema del tráfico. Tenemos un aeropuerto dotado para 30 millones de pasajeros, y con dos pistas, por lo que la ampliación que se tendrá que hacer será sólo de la terminal. Por no hablar de la llegada del AVE.

–¿Qué queda pendiente?

–Una de las principales obras pendientes es el auditorio de la música de Málaga. También soy partidario del hotel del Puerto, aunque con un diseño más vanguardista, con una edificación más singular, en línea con los edificios modernos del resto del mundo. Estoy totalmente de acuerdo, sería una insignia de Málaga, que no tiene ningún edificio moderno representativo. Yo sí apoyo la construcción de un edificio muy moderno y singular, pero no estoy con lo que se ha proyectado, en cuanto a su diseño. Sería partidario de un concurso internacional dada la importancia que tiene ese espacio, y tener en cuenta desde dónde se va a ver. La altura no es una cuestión determinante, lo importante es el diseño. En Málaga estamos muy atrasados en este sentido, en Granada hay mejores edificios que en Málaga. A mí, el único que me gusta es el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, que diseñó Ángel Ansejo.

–Lo han nombrado Ingeniero del Año, ¿cómo se lo ha tomado?

–Me lo he tomado muy bien, la primera a la que se lo dije fue a mi mujer y luego a los compañeros. Esto es por trabajar mucho, que es lo que he hecho siempre. Ya estoy a media jornada, sólo matinalmente, menos algunos días, mientras mi cabeza mande ella dirá. Mi 'hobby' es el trabajo, junto a mi familia, mi golf y mi Real Madrid. Y al Málaga lo seguiremos en Segunda.