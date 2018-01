Dos años del gran terremoto que sacudió Málaga de madrugada Uno de los expertos del Instituto de Geofísica de Andalucía / Lucía Granada Un seísmo de 6,3 grados con epicentro en el Mar de Alborán se notaba en toda la provincia. Era el segundo que se sentía en los primeros días de enero, pero sin duda el más potente ÁNGEL DE LOS RÍOS Málaga Jueves, 25 enero 2018, 20:53

La noche de los teléfonos móviles en Málaga. De los mensajes de Whatsapp que decían: «¿Tú también lo has notado?».Un fuerte seísmo de 6,3 grados sacudió Málaga el 25 de enero de 2016 a las 5.22 de la madrugada, con una duración aproximada de 30 segundos. La gente se asomaba a las terrazas e incluso salía a la calle aún en pijama para preguntar a los vecinos qué había pasado. En un primer momento el Instituto Geográfico Nacional señaló que la intensidad había sido de 5,6 grados y posteriormente lo incrementó a 6,3 grados en la escala Richter. Además de en Málaga, el terremoto se ha notado en otras provincias andaluzas, entre ellas Almería, Jaén, Granada y Sevilla.

En cobertura participaron Elena de Miguel, Raquel Merino, Luis Moret, Ignacio Lillo, Antonio M. Romero, Isabel Méndez, Carmen Parra, Jesús Hinojosa.

Ya se había notado uno anteriormente, el jueves 21, pero fue de 4,8 grados en la escala Richter. Así, aquél 25 de enero quedó en las hemerotecas como el que registró la mayor sacudida en una medio siglo en Málaga.

En Melilla, donde el terremoto se percibió con mayor intensidad se producían desprendimientos de cornisas y caídas de cascotes de fachadas, según informa el 112 y las clases se suspendieron. En Málaga, el servicio de emergencias recibió más de 400 llamadas relacionadas con el terremoto, unas 280 de ellas han sido realizadas desde la capital.

«Tengo una mecedora en casa y no ha parado de moverse; nos hemos despertado todos y se escuchaba un ruido que no sabíamos de dónde procedía», aseguraba Francisco Pérez, de la zona del Parque Mediterráneo. «En casa todos hemos saltado de la cama. Se movían las lámparas y los objetos de los muebles. Ha sido un susto tremendo. No creo que podamos volver a dormir», contaba Rosario una vecina de la zona de Vialia. Desde las seis de la mañana, #terremoto fue trending topic.

Cuando la tranquilidad parecía llegar a las casas de Málaga, nuevas sacudidas de menor intensidad sobresaltaban de nuevo a los malagueños. Según el Instituto Nacional de Geofísica, solo durante la mañana se registraron casi una treintena de réplicas hasta las 14 horas, de una magnitud de entre 2,9 y 4,6. Tras el seísmo del 25 de enero, el Instituto Geográfico Nacional registraba, solo hasta marzo, cerca de 1.700 movimientos sísmicos, de los que unos 70 habían sido sentidos por la población.