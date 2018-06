Antonio Allona: «Andalucía solo tiene dos robots para las operaciones de cáncer de próstata» Antonio Allona. / SUR El director de la unidad de urología de Ruber pronuncia esta tarde la segunda conferencia del ciclo 'Ciencia y salud', organizado por la Fundación Unicaja y SUR ÁNGEL ESCALERA Málaga Viernes, 29 junio 2018, 00:15

Bajo el título 'Robótica y cáncer de próstata', el director de la unidad de urología del Hospital Ruber Internacional de Madrid, Antonio Allona, pronunciará esta tarde (19.00 horas) la segunda conferencia del ciclo 'Ciencia y salud', que organizan la Fundación Unicaja y SUR. El doctor Allona, en esta entrevista, señala que en Andalucía solo hay dos robots para hacer operaciones de cáncer de próstata para una población de ocho millones de personas. La conferencia se celebrará en el salón de actos de Unicaja de la Acera de la Marina. El conferenciante será presentado por el urólogo Juan Jesús Duarte.

–¿Cuándo empezó a aplicarse la cirugía robótica en el cáncer de próstata?

–Esta cirugía empezó a desarrollarse a principios del siglo XXI. En 2005 llegó el primer robot a España;lo trajo la Fundación Puigvert de Barcelona. Luego hubo uno en un conjunto médico privado de urología de Bilbao. Después tuvimos el robot en mi unidad de urología de Ruber Internacional y también contó con otro el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Más tarde, el robot ha ido proliferando en España.

–¿Cuáles son las líneas maestras que abordará en su conferencia?

–Voy a hablar de qué es la próstata, para qué sirve y la lata que da a los varones. Seguidamente, me referiré al cáncer de próstata, que es el más frecuente en el hombre y la tercera causa de muerte en el varón. Repasaré cómo ha ido actuándose en este tipo de tumor, diré cuándo hay que hacerse una revisión y explicaré cómo se diagnostica. También analizaré la situación actual que hay sobre el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de próstata para, seguidamente, hablar del robot. Explicaré el tipo de robot que se usa en medicina y me meteré en la parte urológica. Mencionaré los antecedentes de la robótica en el caso de la urología y terminaré centrándome en la relación del cáncer de próstata con el robot Da Vinci y daré una serie de datos sobre el robot.

–¿Ha habido un antes y un después de la cirugía robótica aplicada el cáncer de próstata?

–El cáncer de próstata no es que se haya beneficiado brutalmente del robot, pero sí que la cirugía robótica ha mejorado los efectos secundarios, que son menos abundantes. Cuando se hace una cirugía robótica en un cáncer de próstata hay una menor incidencia de los problemas perioperatorios, se recupera antes el paciente y quedan menos secuelas de incontinencia y de tipo sexual. Por eso, el robot es la cirugía estándar de primera línea en este tipo de patología.

–¿Cuántos robot de ese tipo hay en España?

–Entre España y Portugal puede haber unos 50. Andalucía, en proporción a su número de habitantes, es la que está peor de España, porque solo cuenta con dos robots:uno en Málaga (Hospital Regional Carlos Haya) y otro en Sevilla (Hospital Virgen del Rocío). La proporción es de un robot cada cuatro millones de habitantes. En el País Vasco, por ejemplo, hay seis robots, que es un numero infinitamente mejor que el de Andalucía.

–¿A todos los pacientes con un tumor de próstata se les pueda operar a través de la cirugía robótica?

–El tratamiento del cáncer de próstata no está basado solo en la cirugía. Hay otras opciones. Lo que sí está claro es que, a no ser que haya una contraindicación, en cualquier caso que se puede hacer cirugía laparoscópica también se puede realizar la cirugía robótica. Si no es posible, se recurre a la cirugía abierta.

–Como los hombres viven cada vez más, me imagino que habrá un aumento del cáncer de próstata, ¿no?

–No cabe duda de que la edad tiene mucho que ver en este cáncer. Aunque el tumor de próstata no ha variado mucho en su incidencia, lo que ocurre es que a mayor edad, más posibilidades hay de sufrir un cáncer de próstata. También se ha producido un incremento del diagnóstico en los últimos 40 años, porque han aparecido marcadores tumorales y, en concreto, el famoso PSA.

–¿Cuál es el porcentaje de curación de este tipo de tumor?

–Cuando un cáncer de próstata está localizado y se opera o se radia, casi todos los pacientes van a morir por otra causa. En esos casos, sabemos que hay un 99 por ciento de supervivencia a 10 años o incluso a los 20 años. La mayoría de los pacientes que diagnosticamos están en una fase inicial del tumor. Eso no significa que todos los cánceres sean buenos. Unos son mas agresivos que otros. Con un buen tratamiento conseguimos en esos tumores agresivos una supervivencia muy larga. En los cánceres muy avanzados, ya no podemos curar, lo único que podemos hacer es frenar el tumor y que no mate durante un tiempo.