Andalucía dignifica un trozo de su historia 00:50 Momento de la inauguración del monolito. / Foto: Francis Silva | Vídeo: Pedro J. Quero La Junta y el Ayuntamiento inauguran el monolito que recuerda como Lugar de Memoria Histórica la esquina de Málaga donde cayó abatido García Caparrós ANTONIO M. ROMERO Viernes, 16 febrero 2018, 13:56

Fue un 4 de diciembre de 1977 cuando durante la celebración de las multitudinarias manifestaciones por la autonomía andaluza, en Málaga, una bala disparada por la Policía Armada segó la vida del joven trabajador y sindicalista de CCOO Manuel José García Caparrós. Cuatro décadas después, Andalucía ha dignificado esta mañana un trozo de su historia más reciente con la inauguración del monolito que recuerda como Lugar de Memoria Histórica la esquina de la Alameda de Colón y el Puente de Tetuán, donde la muerte tiño de luto aquella jornada festiva y reivindicativa en la que el pueblo andaluz alzó su voz.

El verso del cantautor Carlos Cano: 'Amo mi tierra, lucho por ella, mi esperanza es su Bandera: verde, blanca y verde'; y el texto: 'En recuerdo y reconocimiento al Hijo Predilecto de Andalucía Manuel José García Caparrós, asesinado el 4 de diciembre de 1977 durante la manifestación por la autonomía andaluza. Su trágica pérdida fue guía para conseguir el 28 de febrero la autonomía plena para esta tierra. Andalucía, en deuda siempre con él, le rinde homenaje” perpetuarán para siempre la memoria de este joven malagueño.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, han sido los encargados de descubrir el monolito -cubierto con una bandera andaluza- acompañados de las tres hermanas del joven, Puri, Paqui y Loli, el consejero de Empleo, Javier Carnero, el delegado de la Junta en la provincia, José Luis Ruiz Espejo, representantes políticos locales y regionales y miembros de organizaciones memorialistas.

“Este es un acto de justicia con la propia familia y de dignidad y un acto recuperación de la memoria de Andalucía y de lo que ha significado la lucha del pueblo andaluz por su propia autonomía”, ha destacado Jiménez Barrios.

A este respecto y con el objetivo de esclarecer lo ocurrido aquel 4-D con la muerte de García Caparrós, el vicepresidente andaluz ha anunciado que la Junta va a recurrir la ley que ampara el secreto de los datos de la Comisión de Encuesta que en 1977 investigó los detalles de a muerte del joven malagueño. “Cuarenta años después no hay ninguna excusa para no conocer exactamente qué es lo que ocurrió y quiénes fueron los actores y los protagonistas. El Gobierno andaluz no va a cejar en el empeño de esclarecerlo, porque se lo debemos a la familia y a Andalucía. Esto es de justicia en una sociedad moderna, democrática, consolidada, que tiene que conocer lo ocurrido”, ha subrayado.

En esta línea, la familia de García Caparrós ha iniciado una recogida de firmas que se prolongará hasta el 5 de junio para que las actas de esa comisión se puedan investigar en Andalucía al amparo de la normativa regional de la Ley de Memoria Democrática y el objetivo es recoger miles de firmas para entregarlas al Gobierno. “Pedimos verdad, justicia y reparación. El Gobierno de 1977 silenció este crimen y cuarenta años después el actual Gobierno sigue silenciándolo”, han afirmado las hermanas, que han pedido la unión de todos los partidos en esta reivindicación.

Manuel Jiménez Barrios ha explicado que con el de hoy ya son 51 los Lugares de Memoria Democrática inaugurados en Andalucía y ha recordado la apuesta del gobierno andaluz por la recuperación de la memoria histórica a través del Plan de Memoria Democrática que se está redactando para los próximos cuatro años, la inclusión en el currículum educativo de la Ley de Memoria y la exhumación de fosas. “Todo va en la línea de un pueblo maduro y democrático como es el nuestro, que tiene que conocer qué ocurrió y reparar, en la medida de las posibilidades, todo el daño producido”, ha apostillado.

Por su parte, el alcalde de Málaga ha destacado la importancia de recordar lo ocurrido aquel 4-D y hacerlo en sentido constructivo. “La pérdida de García Caparrós debe movernos a todos a trabajar siempre para que nuestra autonomía sea la mejor posible para que los resultados, los hechos, estén a la altura de las esperanzas que entonces se pusieron en la autonomía andaluza”, ha manifestado Francisco de la Torre.