140 alumnos de la Escuela de Arte dan la bienvenida este sábado a la Navidad en la plaza del Cervantes La coral de la ESAEM interpretará temas navideños con motivo del encendido de la iluminación del teatro para estas fiestas FÉLIX LORENZO Viernes, 24 noviembre 2017, 14:07

La Escuela superior de Artes Escénicas de Málaga lo tiene ya todo preparado para una de las citas navideñas más especiales de cuantas se celebran en la capital, la actuación de su Coral a las puertas del Teatro Cervantes mañana sábado 25 de noviembre, coincidiendo, como cada año, con el encendido oficial con motivo de las fiestas de la fachada principal teatro malacitano. Se acercan las fiestas navideñas en Málaga y comienzan a aparecer las citas ineludibles de estas fechas, eventos sin los cuales parecería que la Navidad no termina de llegar, como el alumbrado oficial, o la actuación de la Coral de ESAEM en el Teatro Cervantes, actos ambos que darán la bienvenida a estas fiestas. La cita tendrá lugar a las 18.3 horas, como siempre, a las puertas del teatro, con la presencia del alcalde de Málaga Francisco de la Torre y otras autoridades.

140 alumnos de la escuela, bajo la dirección de la profesora de canto Cristina Romero, interpretarán temas típicamente navideños y tan conocidos como 'Noche de Paz', 'Campana', 'Santa Claus llegó a la ciudad' o 'All I want for Christmas'. Además, como comenta Cristina Romero, en esta ocasión se ha introducido novedades en el repertorio tales como 'Ice Dance', 'Nanita Nana' o 'Hijo de la Luna'. "Tengo que señalar la ilusión de cada año de nuestros coralistas, cuando cantan para dar la bienvenida oficial a la navidad”, comenta Romero, quien también apunta que, “como siempre al trabajo vocal se unirá el coreográfico, creando así un maravilloso espectáculo que hará las delicias de todo el que por allí se pase”.

La directora de ESAEM, Marisa Zafra, ha manifestado mostrarse un año más “encantada de celebrar este entrañable acto, que ya, después de siete años llevándose a cabo, se ha convertido en una tradición en Málaga, siendo cita indiscutible para todos aquellos vecinos de la capital, y de otras localidades, que acuden a presenciar el alumbrado oficial navideño del ayuntamiento”. Marisa Zafra además ha hecho una invitación para que “todo el que lo desee, se acerque hasta las puertas del Teatro Cervantes este sábado, y dar la bienvenida con nosotros a la navidad de una forma tan bonita”.

Pero las actividades navideñas de ESAEM no terminan aquí, por delante quedan varias fechas más en las que la coral ofrecerá otros conciertos. Tras el del sábado, el siguiente será en el Museo Thyssen de Málaga el jueves 30 de noviembre a las 19.30 horas, también con entrada gratuita, hasta completar aforo, y otra de las citas navideñas por excelencia de la capital. Y por último, el jueves 21 de diciembre, también a partir de las 19.30 horas también, a las puertas de la escuela, ubicado en la calle Manuel Altolaguirre, una actuación que la escuela ofrece cada año para todos los vecinos de la zona que con tanto cariño la recibieron hace ya casi cuatro años.