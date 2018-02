Alfonso Guerra: «Cuando veo a Puigdemont echo a correr, no está en sus cabales» 09:17 Cano Bueso y Guerra, ayer, en el Colegio de Abogados de Málaga. / Foto: Francis Silva | Vídeo: Pedro J. Quero El exvicepresidente socialista del Gobierno presenta en Málaga el libro ‘El laberinto de Cataluña’, de Juan Cano Bueso ANTONIO M. ROMERO Viernes, 2 febrero 2018, 00:53

Con la cuestión catalana en plena efervescencia, Alfonso Guerra vino ayer tarde a Málaga a presentar el libro ‘El laberinto de Cataluña’, escrito por el presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, el jurista Juan Cano Bueso. Una oportunidad que el exvicepresidente socialista del Gobierno aprovechó para hacer una valoración sobre la situación en dicha comunidad y la actuación del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de quien dijo: «Cuando lo veo, echo a correr, no está en sus cabales».

En declaraciones a la prensa antes de participar en la presentación del libro, en el salón de actos del Colegio de Abogados de Málaga, Guerra sostuvo que la élite política catalana «está haciendo el ridículo hasta unos límites espantosos» y que es necesario renovar esa élite «porque es un verdadero desastre».

«Al final de la dictadura, la mayoría de las personas que nos aproximábamos al análisis de la realidad política del país pensábamos que la élite política catalana era la más europea, la más moderna, la que tenía más capacidad para ver las cosas con objetividad y nos hemos llevado una plancha terrible», declaró.

Acompañado del autor del libro; el decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco José Lara, y la vicedecana, Inmaculada Atencia; el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre; y el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga y miembro del Consejo Consultivo de Andalucía, Ángel Rodríguez, Alfonso Guerra sostuvo que para encauzar la situación política y social que hoy se vive en Cataluña es necesario recuperar «el corazón de un millón de personas que están hipnotizadas, por no decir manipuladas».

«La unidad de España no es otra cosa que la igualdad entre los españoles», destaca

En este punto, Guerra manifestó que durante años se ha dedicado «mucho dinero a ello (la manipulación)» a través de la educación en las escuelas y «el sectarismo» de los medios de comunicación públicos y algunos privados. «Si se recupera eso, el problema se acaba», aseguró Guerra, quien añadió que la única crítica que le puede hacer al Gobierno de Mariano Rajoy en la gestión de esta crisis es que no aplicara antes el artículo 155 y que no interviniera la televisión pública catalana TV3.

«Infección nacionalista»

El histórico dirigente socialista aplaudió que el PSOE haya apoyado al Ejecutivo en la aplicación del artículo 155 porque «era absolutamente imprescindible hacerlo» y respecto a si el PSC ha actuado correctamente, subrayó que no es una cuestión de corrección sino que en Cataluña hay «una especie de infección nacionalista» de bajo nivel que tienen todos los partidos y que él no comparte.

Durante su intervención en la presentación del libro y basándose en lo recogido en la obra, Alfonso Guerra hizo un amplio repaso a las relaciones históricas de Cataluña con España recordando que a lo largo de los siglos son ya cinco las ocasiones en las que esta región se ha intentando separar de España (1640, 1873, 1931, 1934 y 2017) y asegurando que el discurso nacionalista se ha basado en «falacias» propagadas por historiadores catalanes y que la obra de Cano Bueso desmonta con documentos.

Guerra denunció que el derecho a decidir y el plurinacionalismo no existen desde el punto de vista constitucional, sostuvo que «no todo se puede votar», dijo que los estatutos están intentando distorsionar la Constitución y que no puede haber un referéndum pactado si no se modifica la Carta Magna.

El exvicepresidente se mostró optimista sobre el futuro porque España «es fuerte» y aseguró: «La unidad de España no es otra cosa que la igualdad entre los españoles; si no hay igualdad no hay unidad».

Por su parte, Juan Cano Bueso dijo que el libro aborda un asunto «que nos preocupa a todos» y que busca que la ciudadanía reflexione para lograr un país «próspero, moderno y en paz» y subrayó que Cataluña «nunca fue un estado independiente, sino una autonomía medieval».

Ángel Rodríguez destacó el bagaje intelectual de Cano Bueso como aval para abordar el asunto catalán en un libro «esencial» para comprender la situación en Cataluña desde una visión histórica, jurídica y política. Además, el catedrático malagueño apuntó que se aporta el punto de vista andaluz porque desde la Transición Andalucía ha jugado y debe jugar un papel protagonista en la definición del modelo territorial.

Entre los asistentes al acto se encontraban el portavoz de Ciudadanos en la Diputación, Gonzalo Sichar; los delegados de la Junta de Salud y Agricultura, Ana Isabel González, y Javier Salas; las concejalas de la capital Lorena Doña (PSOE) y María del Mar Martín Rojo (PP); el presidente de la Autoridad Portuaria, Paulino Plata; históricos del socialismo malagueño como Enrique Linde; el abogado Diego Martín Reyes y el catedrático de Ciencia Política de la UMA, Ángel Valencia.