Un alegato contra la turismofobia

No es usual, todo hay que decirlo, que un edil del equipo de gobierno lleve una moción a una comisión plenaria, en este caso la de Economía. Cuando estas cuestiones se producen son generalmente para modificaciones presupuestarias, ordenanzas u otro tipo de medidas que son ejecutivas, es decir emanadas de su tareas de gobierno. Por eso, llama la atención que el edil de Turismo, Julio Andrade, lleve el próximo lunes una moción para defender al sector turístico frente a la ola que se desató este verano en algunos puntos de España bajo el lema ‘Tourist go home’, que no es otra cosa que mandarlos a su casa con un mensaje imperativo y despectivo. En Málaga esta consigna no fue a ningún sitio y durante el verano hubo muy buenas cifras de pernoctaciones, mejores que otros años.

Para Andrade, la industria turística es la mejor carta de representación de España en el mundo, supone un 11,1% del PIB, crea más de 12,2% de empleo (casi 2,5 millones de personas) y en los seis primeros meses del año la facturación nacional alcanzó 32.217 millones de euros, un 14,8% más que el año anterior. Por estos motivos, y por la trascendencia del turismo en nuestra economía, Andrade pide el respaldo municipal de los grupos políticos a los empresarios del sector, a los trabajadores y a los turistas así como impulsar entre el Gobierno y la Junta un turismo sostenible, diversificado y de calidad así como instar a las dos administraciones a mostrar firmeza contra futuros actos vandálicos. Será interesante ver el posicionamiento de los grupos sobre esta actividad clave en la economía malagueña.

Zorrilla nada la Travesía Aliquindoi

La I Travesía a Nado Alinquidoi se celebrará el domingo a las 10,00 horas en la playa de la Misericordia y tiene como objetivo recaudar fondos para la Cruz Roja en apoyo a las personas y refugiados que llegan a España cruzando el Estrecho. No es fácil ver a un edil de la oposición, a excepción de Ciudadanos, dando ruedas de prensa con miembros del equipo de gobierno del PP. El portavoz de IU-MLG para la Gente, Eduardo Zorrilla, presentaba ayer la prueba, en la que participarán 150 personas con la edil de Deportes, Elisa Pérez de Siles. Zorrilla explicaba que ayer no le tocaba «fiscalizar» y agradecía a Pérez de Siles el gesto de que el Ayuntamiento patrocine el evento, mientras que ésta le pedía, en tono jocoso, que nadase mucho para hacer su labor de oposición más «relajadito».

Apoyo a las limpiadoras

El concejal no adscrito, Juanjo Espinosa, que presenta las credenciales de Podemos en todos sus actos, hizo ayer una convocatoria para defender a las limpiadoras de la Estación Vialia-María Zambrano, para las que pretende, a través de una iniciativa que se verá en la comisión de Economía, que el Ayuntamiento de Málaga se solidarice con estas trabajadoras y que se ofrezca a colaborar para la búsqueda de un acuerdo que acabe con el conflicto. Explica que tras un mes de huelga, la estación da una imagen lamentable a la ciudad.