El alcalde sigue sin concretar cuándo se insonorizarán los colegios afectados por el ruido Admite la dificultad para encontrar recursos que no están incluidos en los presupuestos JUAN SOTO Málaga Martes, 19 septiembre 2017, 14:28

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, no ha sido capaz aún de concretar cuándo se van a insonorizar los centros educativos afectados por las denuncias de ruido, algo que comienza a afectar a los entrenamientos de los clubes deportivos. A preguntas de este periódico, el regidor ha admitido la dificultad que supone encontrar recursos para partidas que no están incluidas en el presupuesto y ha asegurado que ha dado instrucciones a Urbanismo y al Instituto de la Vivienda para que busque recursos. “Creo que podremos tener este tema resuelto en no muchas semanas”, ha dicho.

Pese al compromiso adquirido con los ciudadanos y al acuerdo alcanzado antes del verano con la administración regional –convenio que aún no se ha firmado- De la Torre ha vuelto a lamentar que la Junta de Andalucía no se haga cargo de sus competencias, como es la gestión de las instalaciones deportivas. “Estamos acostumbrados q que el ayuntamiento haga de todo”, ha llegado a decir. Igualmente ha dicho que no se van a mantener ajenos al problema y ha deseado que ningún escolar se quede sin entrenar por este motivo. “Trataremos de que nadie se ponga nervioso, de crear consenso entre los vecinos y los colegios y de acordar horarios que sean lo más adaptados a las necesidades de los vecinos”.

Sin especificar mucho más, el regidor ha dicho que el asunto también está en manos de los distritos, que son los que se están encargando de mantener reuniones con las partes implicadas para evitar la presentación de nuevas denuncias que agrave aún más el problema actual. “Son temas complejos pero no vamos a mirar para otro lado”.