El alcalde de Málaga reclama a la Junta de Andalucía que permita el derribo ya del cine Astoria Imagen del cine Astoria. / Ñito Salas De la Torre considera que este paso es necesario para hacer el estudio arqueológico completo y conocer qué se podrá construir en el solar IGNACIO LILLO Málaga Jueves, 19 abril 2018, 13:21

Nuevo frente institucional entre el Ayuntamiento de Málaga y la Junta a costa del futuro del Astoria. El alcalde, Francisco de la Torre, ha reclamado esta mañana a los responsables urbanísticos del Gobierno andaluz que permitan el derribo ya del edificio de los antiguos cines Astoria y Victoria, en la plaza de la Merced. Responde así a la reciente negativa de la institución autonómica a esta posibilidad, al no disponer todavía de un proyecto de futuro. En cambio, para el regidor este paso es necesario precisamente para poder cerrar una iniciativa, dado que los promotores actualmente no saben qué se puede hacer en el subsuelo de la parcela.

«La excavación arqueológica dentro del edificio tiene problemas para profundizar a cuatro o cinco metros, más allá de la Edad Media, sino en etapas anteriores, por el riesgo con los muros del edificio», comenta, y añade: «Por tanto, por seguridad; por pura lógica, ya que va a desaparecer y no tiene ningún interés, y porque hay un proyecto planteado por un promotor que parte de su razón de ser está en la utilización del espacio bajo la cota cero, en el subsuelo, es necesario saber lo que hay».

«No podemos entrar en un círculo vicioso. El proyecto para tener certeza es necesario saber lo que hay debajo, si el contenido arqueológico condiciona el uso del espacio, es de pura lógica», afirma. Como aval de la actuación futura, De la Torre indicó que si no se pudiera hacer una iniciativa privada, tal y como está planteado, siempre cabe llevar a cabo una obra pública «como compromiso de acción en ese espacio». El alcalde no se plantea dejarlo abierto: «Es una parcela que cierra la plaza, que siempre ha estado ocupada y que es interesante por su ubicación estratégica que aporte un plus a la ciudad».

Apela al sentido común

«Espero que por parte de la Junta no haya ningún problema y permita derribar el edificio para hacer la excavación con el tiempo y la seguridad necesarios, que llevará algunos meses y cuanto antes se empiece antes se sabrá qué se puede hacer en el subsuelo». Consultado sobre la negativa de los responsables del Gobierno andaluz, dice: «Si no lo permite tendrá que explicar las razones, y no frenar los proyectos en una parcela que tiene un gran valor estratégico para la ciudad. Tenemos un promotor que tiene los recursos y el proyecto, planteado sobre rasante y debajo, por tanto para tener la certeza y poder hacer los estudios arqueológicos es obvio que el edificio no puede estar en pie. Espero que la Junta lo entienda».

Por ello, apremia a tomar una decisión positiva: «Este tema es básico, ahora mismo hay una propuesta sobre la mesa y tenemos que darle respuesta y hacer el concurso, pero cualquier promotor tiene ese mismo interrogante, igual que nosotros y la Junta. Vamos a despejarlo entre todos, con una postura pragmática y de sentido común».