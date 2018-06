El alcalde de Málaga, en contra de que el PP presente enmiendas a los presupuestos en el Senado Francisco de la Torre, en una imagen de archivo. / Migue Fernández «Creo que los presupuestos son buenos como están», afirma el regidor, que pide a Sánchez que «no haga cambios en materia económica» SUR Martes, 5 junio 2018, 00:52

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, manifestó ayer que no apoya la decisión del PP de presentar enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado: «Yo no soy partidario de cambiar los presupuestos en el Senado, lo digo claramente», indicaba el regidor en declaraciones al programa 'Hoy por Hoy', de la cadena Ser, y en respuesta de las reflexiones de algunos miembros de su partido, como Andrea Levy, de que el PP podría aprovechar su mayoría absoluta en el Senado para enmendar los presupuestos como crea «oportuno». «Creo que los presupuestos son buenos como están». De hecho, De la Torre admitía que al nuevo equipo del socialista Pedro Sánchez le pide «que en materia económica no haga cambios» y «seguir con esa línea de presupuestos» porque «tiene ese regalo que ha recibido del PP», en referencia a las cuentas generales.

Más allá de esta apreciación sobre el futuro de los presupuestos en el Senado y sobre su opinión en contra de que sean revisados por su propio partido, De la Torre hizo referencia en las comparecencias previas al pleno de hoy que el cambio en el Ejecutivo central «no tiene por qué afectar» a los proyectos pendientes en la ciudad, añadiendo que los presupuestos están aprobados y las cuantías, anualidades y las obras comprometidas «están ahí». De la Torre recordó que las administraciones, en las democracias maduras, «tienen que tener una inercia en todos los elementos que son planificación o proyectos que estructuren la vida»; además de en el gasto corriente, por lo que no ve razón para que «con los presupuestos aprobados haya afectación» para Málaga.

«Lo normal es que de cara a 2019 si el Gobierno actual tuviera que plantear el hacer el presupuesto, tampoco en este se vieran afectados los proyectos de Málaga». Es más, De la Torre indicó que se intentará que proyectos como el ferrocarril de la Costa hacia Marbella «sigan adelante», así como el acceso al puerto, entre otros. «Todo que se dé con la máxima agilidad; lo hemos planteado al Gobierno anterior y lo haremos con el actual», defendió.

Por otro lado, el alcalde 'popular' manifestó que lo que hace falta para que el cambio no afecte a la ciudad es que «el Gobierno acierte en su política». Al respecto, añadió que «es verdad que estando como estamos en la UE y en el marco de la política que ha trazado para hacer frente a la salida de la crisis; lo lógico es que siga en ello». También dijo que «felizmente, no creo que (Europa) le deje hacer cosas diferentes».

Su relación con Cs

En el plano municipal, cuestionado por si la moción de censura en el Gobierno puede afectar a Málaga y pueda darse en la ciudad, De la Torre destacó la estabilidad municipal que «para nada» se ve afectada en Málaga. Es más, dijo que hay un acuerdo de investidura con el grupo municipal de Ciudadanos «que está funcionando muy bien en los temas básicos y no hay razones ninguna», ya que entiende que «tanto Cs a nivel local como nosotros anteponemos, sobre todo, el interés de la ciudad».

Por otro lado, preguntado por el papel que ha jugado la corrupción en esta moción de censura, el alcalde opinó que la democracia en España tenía que haber marcado «una hoja de ruta» desde octubre de 1982, cuando el PSOE ganó con gran diferencia y se garantizaba un tiempo de estabilidad. En concreto, observó que esa hoja de ruta sería «de consenso y de cómo hacer las cosas bien entre todos».

«La política tiene que ser la actividad más noble, dentro de las actividades que hay en un país y tiene que desarrollarse por los que están en la política con ese sentido de servicio al interés general y bien común», afirmó, añadiendo que los partidos «son necesarios en la democracia, y si yo no le puedo dedicar tiempo a esa vida política sí puedo dedicar unos recursos, sin pedir nada a cambio, esa es la clave, como si fueran ONG».