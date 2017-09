El alcalde de Málaga se escuda en la Femp y el Gobierno para rebajar las plusvalías por herencia De la Torre, en una imagen de archivo / Sur Asegura que el Ayuntamiento ha mostrado “sensibilidad” y critica que el PSOE “no tiene legitimidad” para pedir nuevas rebajas IGNACIO LILLO Málaga Viernes, 22 septiembre 2017, 14:35

La cuestión de la rebaja o anulación de las plusvalías por herencia, el caballo de batalla que queda por combatir en relación a los impuestos que hay que pagar tras el fallecimiento de familiares (después de la reciente decisión de la Junta de dejar el de sucesiones exento para la mayoría de los ciudadanos) se decidirá en un acuerdo de ámbito nacional. Así lo ha señalado esta mañana el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, al ser preguntado al respecto. “No podemos funcionar aisladamente del resto de ayuntamientos españoles, por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias y el Gobierno, está en estudio dar respuesta a la sentencia que se planteó por un caso de minusvalía. Esto ya lo estamos teniendo en cuenta en las liquidaciones que se hacen, y hemos sido un Ayuntamiento pionero en adoptar para las plusvalías en herencias para personas con escasos recursos (1,7 el salario mínimo) bonificaciones que son prácticamente del 100%”, señaló el regidor.

“Lo que se haga en materia de plusvalía será igual a lo que se decida en el conjunto de España, pero nosotros seguiremos en esta política de mejoras que hemos puesto en marcha, que otros ayuntamientos y de otros partidos han imitado. Nadie puede negar la sensibilidad que hemos tenido desde el comienzo”.

De la Torre aprovechó para cargar contra el PSOE (que ha solicitado mayores facilidades para acogerse a estas bonificaciones) y contra la Junta. “Cuando el Grupo Socialista plantea ir más lejos me viene inmediatamente a la memoria la conducta del PSOE en la Junta, que cuando nosotros conseguimos bajar y actualizar los valores catastrales, que repercute favorablemente en todas las plusvalías, la Junta, para el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, lo que hizo fue multiplicar el valor catastral por un coeficiente que subía, para compensar esa bajada municipal. No se tiene legitimidad cuando se actúa así, se demuestra que no hay sensibilidad sobre el bolsillo de los ciudadanos”.