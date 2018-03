El alcalde exige terminar el metro en la avenida de Andalucía antes de seguir hacia el Civil De la Torre asegura que existe un acuerdo para la interconexión del metro con el autobús hacia el PTA IGNACIO LILLO Málaga Viernes, 9 marzo 2018, 14:58

Hay que terminar con la parálisis del metro en la avenida de Andalucía antes de seguir hacia el Civil. Este es el mensaje que ha lanzado hoy el alcalde, Francisco de la Torre, el día después de conocer el frente común que los grupos municipales del PSOE y Ciudadanos han formado para exigirle que permita la llegada del tren hasta el hospital, tal y como estaba acordado.

“Por mi parte no hay ninguna oposición al metro”, afirmó el regidor, aunque puso de relieve que en las reuniones a lo largo de estos años la postura de los vecinos ha sido contraria, “no he encontrado a nadie a favor, y la Junta lo ha podido comprobar”. A ello, añadió los problemas que genera a la EMT. De la Torre se refirió a la reunión que tuvo el miércoles con el presidente del consejo de administración, Javier Pérez Fortea, en la que se habló de la necesidad de sumar esfuerzos entre el metro y la EMT, con una alianza del transporte público, “pero no poner en marcha acciones que van en contra del transporte que ya existe”.

El regidor reiteró que lo primero tiene que ser terminar la obra que está bloqueado desde hace años en la avenida de Andalucía, “que lleva parada años y que crea problemas a la ciudad y al propio metro”; así como culminar la Alameda. En cuanto a la llegada al Civil, aseguró que se esforzará para que pueda cambiar la posición de los vecinos, “pero no ha sido posible hasta ahora”.

Metrobús al PTA

Por otra parte, el alcalde anunció que ya hay un acuerdo de colaboración institucional para que la EMT, a través del Consorcio de Transporte, pueda apoyar mediante el autobús al metro que llega a la parte final de la Universidad (estación Andalucía Tech), para poder seguir desde allí hasta el PTA. Ese tema tiene un consenso entre el Consorcio y nosotros, ese es el mecanismo, ir sumando, pero no poner en marcha operaciones que rompen el transporte público ya existente”. En este sentido, recordó que la continuidad del metro hacia la tecnópolis y Campanillas en superficie está prevista y firmada desde 2003. Mientras que en la zona del Civil reclamó que se lleve bajo tierra. “Igual que en Sevilla la Junta y el Ayuntamiento se están preocupando de ir al Ministerio de Fomento a pedir ayuda para hacer nuevas líneas, aquí habrá que hacer algo parecido, e invito a ambos portavoces (en referencia a Daniel Pérez y Juan Cassá) a que hablemos en ese términos, de buscar una alianza con la Junta para hacer igual que en Sevilla, y que sería la línea cuatro que estaba prevista en el convenio de 2003”.