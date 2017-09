El alcalde dice que Málaga no puede ir por libre y eliminar la plusvalía en las herencias El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. / SUR Recuerda que el Ayuntamiento cuenta con herramientas para bonificar a las familias en estos casos JUAN SOTO Málaga Lunes, 25 septiembre 2017, 13:48

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha valorado hoy que Málaga no puede ir por libre en la eliminación del impuesto de plusvalías y ha recordado que el Ayuntamiento cuenta con diferentes bonificaciones en el caso de herencias. Tras un acto celebrado en el Salón de los Espejos, el regidor ha asegurado que el tema de las plusvalías se está debatiendo a nivel nacional entre el Gobierno y la Federación de Municipios y Provincias y que la ciudad no debería avanzar “sin que la FEMP plantee su opinión”.

No obstante, De la Torre ha considerado que ellos han demostrado sensibilidad en esta materia “sobre todo en los casos de herencia cuando es la vivienda que se lleva ocupando por quien la recibe y con unas condiciones en cuanto a renta que no son muy bajas”. Por todo ello ha dicho que desde el Ayuntamiento van a continuar en esa línea, aunque también tienen que ver qué ocurre a nivel nacional “en otros ayuntamientos porque hasta ahora no hemos encontrado ninguno en el cual inspirarnos”.

El alcalde ha vuelto a insistir en que Málaga es la ciudad “más moderada fiscalmente” que ha luchado por una rebaja del valor catastral que beneficia tanto al IBI como al pago de las plusvalías. “Hemos demostrado mayor sensibilidad que el Partido Socialista, que quiere darnos lecciones, y no puede”, ha apuntado.