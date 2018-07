El alcalde contesta a Brenes y le hace saber las futuras calles de mujer

El arte de cartearse tiene mucho de cortesía, queja almibarada y dejar lo dicho por escrito. Para que conste en acta. Porque las palabras se las lleva el viento, se quedan en olvido, o en vagos recuerdos. Epístolas, misivas, postales, circulares, correos, ahora más electrónicos que de papel, hacen las veces de esa comunicación que puede ser bilateral o multilateral. Según se tercie.

Es curiosa la correspondencia, con registro de entrada y salida, que mantienen los ediles de la oposición y los del equipo de gobierno del PP, y entre todos ellos, el regidor. Cuando los temas tienen cierto recorrido, como el de las calles con nombre de mujer, el regidor Francisco de la Torre le pregunta al interesado, en este caso, el edil socialista Sergio Brenes, y le hace constar su interés hasta una reunión de Smassa, la sociedad municipal de aparcamientos, que ya me dirán ustedes que tiene que ver con el callejero. Pero el alcalde es así. Da su feed-back en cualquier sitio, cosa que es de agradecer porque, aunque no se lo crean, hay algunos que se esconden para no dar la cara y ponen de parapeto a su jefe de prensa. Que de todo hay en esta viña municipal.

Se quejaba Brenes en un escrito junto a su compañera Rosa del Mar Rodríguez de que había una moción socialista aprobada en 2016 para que la ciudad contase con un mayor número de nombres de mujer, que estaba avalada por 16 entidades, y que no se llevaba a cumplimiento. Tras esta misiva socialista, en estas dos últimas semanas el Ayuntamiento ha rotulado tres vías con nombre de mujer: la glorieta de la directora de Fujitsu Ten, ingeniera Blanca Hermana, la plaza de Carmen Olmedo y los jardines de Carmencita la Comadrona. Según el listado que el alcalde le hace llegar a los dos ediles, y que firma la concejal de Cultura, Gema del Corral, se sumarán las calles pintora Pepa Caballero, Lolichi Muñoz Palazón, Violeta Friedman, Las Faeneras, Marifé de Triana, Frida Kahlo, Virginia Wolf, Mari Carmen Barea, o arquitecta MaríaEugenia Candau junto a jardines maestra Mª Carmen Ramírez, y maestra Lola Romero. Se ve que esta vez se lo han tomado en serio. Chapeau.

La disputada isla de Arriarán

De esas leyendas urbanas que pasan de padres a hijos, los norteamericanos recuerdan una muy curiosa por la que a finales del XIX el director de la Oficina de Patentes de EE.UU. dimitió de su cargo y aconsejó el cierre de la oficina que dirigía porque estimaba que todo estaba ya inventado. Tal cual.

El tiempo, obviamente, no le ha dado la razón porque quién nos iba a decir que conversaríamos con perfectos desconocidos a través de redes sociales, que pagaríamos on line, que tendríamos correos electrónicos, etc, etc, etc. Viene a colación lo de los inventos o ideas a que ayer el portavoz de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla y la edil Remedios Ramos presentaban su moción para la Alameda, y entre sus peticiones, estaba la de que se pusiese un hito de lo que fue la Isla de Arriarán, a la que hace referencia Cervantes en 'El Quijote', y que estaría ubicada allá por la Antigua Casa de Guardia. La idea, si me lo permiten, era tan atractiva y original, que incluso señores populares en las redes, nada adscritos al partido del que se trataba, la resaltaban como una buena proposición. Culta y poco costosa. Lo que se dice una gran idea.

Pero, como hacía valer ayer el concejal de Ciudadanos, Alejandro Carballo, la iniciativa ya tenía una paternidad política.

Esta moción la llevó a pleno el grupo naranja y fue aprobada en diciembre de 2016. En ella hacían alusión al paso de Cervantes por Málaga cuando era recaudador de impuestos atrasados para la Corona. Explica la propuesta de Cs que hasta ese año no se había documentado que el manco de Lepanto había pasado temporadas en Málaga. Subraya en el cuerpo del escrito que la isla de Arriarán, «designaba a un conjunto de mesones, casa de juego y 'otros menesteres mundanos' donde se congregaban soldados, marineros y otros personajes aficionados a lo que discurría extramuros adosados a la muralla de Málaga, saliendo de Puerta del Mar hacia la derecha, ocupando el espacio que hoy alberga nuestra Alameda Principal hasta donde se ubica la delegación de Hacienda».

Carballo se lo hacía saber ayer a Zorrilla en los pasillos de la Casona, y éste le contestaba que haría saber la autoría naranja en la comisión de Urbanismo. Pues dicho queda. Acada uno lo suyo.

El equipo de gobierno del PPha hecho una consulta al Tribunal de Cuentas a colación de una inquietud Málaga Ahora que tiene que ver con la asignación municipal (monetaria) que tienen los grupos municipales para su funcionamiento diario. La portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, abunda en los Presupuestos 2018 aprobados y explica que hay una forma de justificar estos gastos del grupo municipal, a través del pago de membresía o cuota de socio a los partidos políticos, «que no estaría dentro de la legalidad», ya que este abono, a su juicio, sólo lo pueden realizar personas físicas que pertenezcan a ese partido, y no un grupo municipal. Este asunto, que no ha quedado aclarado del todo, está siendo consultado por el área de Economía al Tribunal de Cuentas.