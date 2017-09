El alcalde de Cártama firmará el aval a Rafael Fuentes tras la retirada de Soraya García Jorge Gallardo. :: i. gelibter El otro gran apoyo de la excandidata, Javier García León, líder del partido en Fuengirola, no firmará a favor de ninguno IVÁN GELIBTER CÁRTAMA. Miércoles, 13 septiembre 2017, 00:27

El secretario general del PSOE de Cártama y alcalde de la localidad del Valle del Guadalhorce, Jorge Gallardo, firmará finalmente el aval al candidato 'sanchista' a liderar el PSOE de Málaga, Rafael Fuentes. Gallardo era hasta ayer uno de los principales valedores de Soraya García -alcaldesa de Benaoján-, que abandonó la carrera a la Secretaría General ante la imposibilidad de conseguir las 1.400 firmas necesarias para poder presentarse a las primarias que tendrán lugar en la provincia el próximo 1 de octubre.

El alcalde de Cártama explicó en declaraciones a SUR que, si bien García era su candidata, el abandono de ésta por los motivos esgrimidos no era óbice para que participara en el proceso. «Yo siempre he defendido la participación en el partido, y creo que es necesario que el próximo 1 de octubre haya dos candidatos», explicó. A su juicio, la democracia pasa precisamente «por votar y no por firmar con nombre y apellidos», razón por la que siempre ha defendido que se debía aplicar el reglamento del 39 Congreso (con un 3% de avales y doble vuelta), y no el que se utilizará finalmente, que obliga a recoger el 20% de las firmas de los militantes del partido.

De esta manera, Gallardo reconoció que firmará el apoyo a Rafael Fuentes, aunque no se trata del único. Justamente el lunes, día en el que la alcaldesa de Benaoján renunció a competir por el liderazgo del PSOE, Fuentes tenía prevista una reunión en la agrupación cartameña para presentar su proyecto, tal como han venido haciendo todos los precandidatos en estos días. «Al término de la reunión», relató Gallardo, «varios militantes que habian avalado a Soraya firmaron su apoyo a Rafa por la misma cuestión, porque quieren que haya dos candidatos y porque, obviamente, les gusta como candidato». En concreto, el alcalde considera que pudo haber reunido en torno a unos «50 o 60» avales. Aún así, rechazó pronunciarse sobre el éxito de la precandidatura, ya que aseguró no conocer los datos totales.

García León no avalará

Mientras que Gallardo dará su firma a Fuentes, el secretario general del PSOE de Fuengirola, Javier García León, no dará su apoyo explícito a nadie. Ambos habían sido uno de los pilares esenciales en Málaga para la candidatura de Pedro Sánchez en su momento, pero a al hora de escoger candidato apoyaron a García, del llamado sector 'oficialista'.

García León ya aseguró el pasado lunes que él no tiene candidata, y dejó total libertad a la militancia a avalar a quién considerara cada uno. Sin embargo, fuentes consultadas por SUR aseguran que la candidatura de Rafael Fuentes ya tenía la mayoría de los avales en el municipio costasoleño. Además, la portavoz y exalcaldesa de Pizarra, Ana Berlanga, que apoyaba a Soraya García, aseguró ayer que tampoco prestará su firma a ningún candidato, aunque no atreve a valorar qué harán el resto de sus compañeros.