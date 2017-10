El alcalde asegura no tener noticias del informe sobre la muerte de García Caparrós SUR MÁLAGA. Lunes, 23 octubre 2017, 01:12

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, aseguró ayer no tener noticias del informe dado a conocer por IU sobre la muerte de Manuel José García Caparrós en donde se apunta que recibió un disparo de los efectuados al aire por policías, siendo algunos de ellos arrestados. No obstante dijo que a «cualquiera que me pregunte le diré lo que recuerdo y sé».

De la Torre aseguró que recuerda su trabajo en la planta baja del Ayuntamiento con otros diputados por Málaga, como Tomás García o Rafael Ballesteros, y donde «tratamos de ver qué había pasado, por qué se habían producido los hechos y aportar una información para que en el Congreso se estudiara el tema».

Al respecto, De la Torre añadió que «lo que tengo claro es que nosotros no teníamos la tarea de ver quién disparó; eso no es nuestro tema, era ver un poco las responsabilidades políticas, ver por qué pasó, cómo transcurrió el día»; insistiendo en que había una investigación judicial paralela para «aclarar la tarea diferente al del papel del parlamento».