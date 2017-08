El alcalde se alía con la Iglesia en sus planes para finalizar las obras de la Catedral

El decano del Colegio de Arquitectos la considera acabada

El decano del Colegio de Arquitectos, Francisco Sarabia, no considera que exista una necesidad perentoria de finalizar las obras de la Catedral. «No creo que sea el patito feo de las catedrales, no la veo inacabada. La Catedral así tiene suficiente personalidad y carácter. La doy por suficientemente acabada respecto a la torre y la cubierta», opinó este arquitecto que, no obstante, apuntó que el colegio no tiene una postura oficial o consensuada aún respecto a este asunto. «Para mí tiene el mismo valor como está ahora que con las dos torres. Inacabada estaría en el siglo XVIII», añadió Sarabia, quien comparte los argumentos expresados por la Consejería de Cultura en el sentido de que lo prioritario es atajar y resolver los problemas de mantenimiento que presenta el monumento. No obstante, aseguró que, si el Obispado y la Junta alcanzaran un acuerdo para llevar a cabo los diferentes proyectos para continuar las obras tal y como quedaron diseñadas en el siglo XVIII, el Colegio de Arquitectos no se va a oponer.

En cuanto al problema de filtraciones que presentan las cubiertas del edificio, Francisco Sarabia argumentó que «en pleno siglo XXI» existen soluciones técnicas para dar una respuesta a esa deficiencia que no tienen que pasar por el tejado a dos aguas por el que se decantan los arquitectos del plan director elaborado por el Cabildo Catedralicio. «Técnicamente hay opciones, hay que detectar en qué no se ha acertado y corregirlo», añadió.