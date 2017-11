El alcalde acepta la propuesta de Málaga Ahora para Baltasar

Aunque seguramente habrá otras, la cabalgata de Reyes de Málaga traerá este año la siguiente novedad: una persona negra encarnará al rey mago Baltasar en vez de alguna de las tres ediles de Málaga Ahora, que es el grupo al que le toca esta Navidad dar vida a este personaje de la Biblia. El alcalde Francisco de la Torre ha recibido ya la carta de este partido político haciéndole la propuesta y no pondrá ningún impedimento a que un hombre o una mujer de raza negra realicen este papel, como le piden por escrito las concejalas de Málaga Ahora, extremo que confirmó ayer la concejala de Fiestas, Teresa Porras.

En el escrito de Málaga Ahora se hace referencia al hecho de que Baltasar era un varón negro, y que esta contradicción se había salvado hasta ahora gracias al betún u otro maquillaje. Explican que una democracia asentada y una sociedad plural, incluido el color de la piel, este artificio «no es sólo un anacronismo sino un acto de connotaciones racistas». Yademás, las tres ediles abundan en que el ‘blackface’ o uso de maquillaje teatral de color negro está prohibido en Estados Unidos desde 1960 por la presión del Movimiento por los Derechos Civiles.

Añaden que hay numerosas personas negras en la ciudad que podrían hacer este papel, y le trasladan al alcalde que este año «será un conciudano o conciudadana negra con vinculación a Málaga Ahora quien haga las veces de rey (o reina)mago». Y que en el caso de que no hubiera nadie bastaba con pedírselo a alguna persona de las encerradas de forma ilegal en la cárcel de Archidona. En esta línea, también afirman que, agradeciendo la oportunidad que se les brinda, harán las veces de pajes y acompañantes reales.

Las pajes blancas

Pues bien, De la Torre le ha dado el visto bueno a esta propuesta, por la que el rey Baltasar será una persona negra este año, como explicaba Porras. El único asunto que a la concejala popular le chirría es que ellas hayan decidido ser pajes y acompañantes, «¿entonces qué piensan pintarse de negro para hacer este papel cuando les parece mal el maquillaje para simular ser personas negras? Su argumentación se cae con que ellas quieran salir de pajes negras», a lo que añadía que este planteamiento le resulta muy incongruente. Lo cierto es que, hasta ahora, los pajes del rey Baltasar han sido de color, aunque se hayan pintado con betún o similar –pero visto lo visto, todo es susceptible de cambio. Hay dos opciones: o las ediles de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, Rosa Galindo e Isabel Jiménez se pintan de negro, o este año las pajes del rey negro serán blancas.

Misteriosa votación. ¿La avenida 4 de diciembre?

Noticias relacionadas La misteriosa votación en la que nadie sabe qué se aprobó se salda a favor de cambiar la avenida Carlos Haya por 4 de diciembre de 1977

La grabación de la comisión de Derechos Sociales en la que, a las tres de la tarde y con el ‘vamos que nos vamos’ la mayoría de ediles no sabían exactamente qué votaron, le daba la razón de forma taxativa a la edil de IU-Málaga para la Gente, Remedios Ramos, que se autoenmedaba para pedir que, «en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica la avenida Carlos Haya pase a llamarse 4 de diciembre de 1977 –hubo manifestaciones en pos de la autonomía andaluza y murió Manuel José García Caparrós–. Si esto no fuese posible, buscar cualquier otra fecha emblemática con respecto a esta fecha histórica», tal y como aparecerá en el dictamen que deberá aprobarse en el pleno de mañana. Pese a que Ramos ha ganado esta partida, no se sabe si el resto de los grupos, que dicen no estar de acuerdo (PP, PSOE y Málaga Ahora), la apoyarán, motivo por el que el PPpropone una moción institucional que reconozca la celebración del 4 de diciembre pero que no se cambie la avenida Carlos Haya. Ahora toca el turno a las negociaciones.