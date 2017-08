El 'agro' se abre hueco en el selecto club del turismo de lujo La demanda de frutas y verduras exóticas y de calidad se extiende entre hoteles de cinco estrellas y restaurantes de la Costa del Sol AGUSTÍN PELÁEZ Domingo, 27 agosto 2017, 00:14

Málaga. El turismo de lujo o de elite en la Costa del Sol ha llegado para quedarse. Tanto es así que hace tiempo que el destino Costa del Sol no es sinónimo de buen tiempo y playas, sino también de lujo, siendo Marbella su gran referente. No en balde, más de medio millón de turistas eligen el litoral de la provincia atraídos por sus hoteles de Gran Lujo, la oferta de compras exclusivas y de restaurantes con estrellas Michelin. El turista de lujo puede llegar a gastar 50.000 euros, con un gasto diario que supera los 600 euros. Conscientes de la importancia de este segmento, las empresas de distribución de alimentos no han dejado de ampliar su gama de productos exclusivos y exóticos dirigidos al turismo adinerado. Han sido los propios hoteles y restaurantes los que, con sus pedidos, han llevado a las distribuidoras a ponerse las pilas e introducir en su cartera de productos una oferta de los mas variopinta, con frutas, verduras y especias de los orígenes más diversos y a precios no siempre al alcance de todo el mundo.

Aunque la tendencia de los grandes chefs implantados en la Costa del Sol es utilizar en su cocina productos de temporada, los turistas adinerados no renuncian a poder degustar otros que por su origen no están al alcance de cualquier. Para el gerente de la empresa Hermanos Gallego, José Manuel Gallego, especializada en la distribución de frutas y verduras, además de en la elaboración de productos de cuarta gama, han sido sobre todo los restaurantes los que han obligado a la empresas de distribución a ampliar su oferta. «En apenas cinco años hemos pasado de trabajar con dos o tres decenas de productos a más de 600 en nuestro caso, de los cuales más de un centenar son exóticos. Se trata de un fenómeno que ha ido creciendo, especialmente en el último lustro, y que cada vez tomará más fuerza, sobre todo con los productos ecológicos y saludables», asegura Gallego.

Málaga Natural está implantada en Mercamálaga. Se ha especializado en la comercialización de frutas exóticas, muchas de ellas de importación. Su propietario, Andrés Rojas, tienen muy claro que su objetivo es servir las demandas de sus clientes, desde frutas a hortalizas, exóticos o étnicos. Su cartera de productos la conforman actualmente más de 2.500 referencias y entre su clientes se encuentran buena parte de los hoteles de la Costa del Sol, lo que le obliga a importar desde todas partes del mundo todo tipo frutos. Según Rojas, en muchas ocasiones trabajan bajo pedidos. «La mayoría tienen que ser transportadas por avión, lo que eleva el precio de las mismas, aunque es la única forma de poder garantizar la calidad», señala.

Exotic Fruit Box es una compañía que se dedica a la venta directa de frutas subtropicales 100% malagueñas, directo del campo a la mesa. Algunas de las frutas con las que trabajan alcanzan precios elevados, sin embargo han logrado llevarlas hasta los consumidores, y según uno de sus socios, Nono Toré, la demanda sigue en alza. Frutas Eladio ofrece a sus clientes más de 1.500 referencias y se ha especializado en suministrar frutas y verduras a la alta gastronomía y la hostelería, sea cual sea su origen, dada la demanda que existe de estos productos. Caprichos o no, la demanda de los productos agroalimentarios de calidad locales o de importación no ha dejado de crecer en la última década.