El aeropuerto de Málaga escapa de las cancelaciones masivas de vuelos de Ryanair

El viajero puede pedir hasta 600 euros de indemnización

Las organizaciones de consumidores instan a reclamar indemnizaciones por cancelación que pueden llegar hasta los 600 euros y exigen a Ryanair que respete esta normativa. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) envió ayer una carta a Ryanair exigiéndole que respete la normativa europea sobre cancelaciones, ante la anulación de vuelos hasta finales de octubre, y estudia emprender acciones legales si la compañía aérea no cumple con esta normativa.

El reglamento europeo establece que las aerolíneas pueden alegar una serie de motivos para no verse obligadas a compensar a los pasajeros tras una cancelación. «En ningún caso, la voluntad de mejorar la puntualidad apuntada por Ryanair se encuentra dentro de estos supuestos», ha advertido la OCU, que en la misiva remitida a Ryanair, suscrita junto con otras organizaciones de consumidores hermanas en Portugal, Italia y Bélgica, le exigen que cumpla estrictamente con el artículo 5, que establece que los pasajeros tienen derecho a una compensación por parte de la compañía si no se cumplen una serie de requisitos, como que la aerolínea informe previamente de la cancelación al pasajero de forma fehaciente. En el caso de que la aerolínea no cumpliese con estas obligaciones, el usuario podrá reclamar una compensación a la compañía, que será de 250 euros si la distancia recorrida por el vuelo es de hasta 1.500 kilómetros; de 400 euros si se trata de un viaje intra-comunitario de 1.500 km o de hasta 3.500 a nivel global; y de 600 euros en el caso de trayectos de más de 3.500 km.

A la hora de reclamar hay que tener en cuenta los plazos de la cancelación. Si la cancelación se realiza para un viaje programado para dentro de dos semanas o más, la compañía está únicamente obligada a reembolsar el importe; y si se notificase al consumidor con una antelación de entre 14 y 7 días, Ryanair también deberá ofrecer una opción de transporte alternativo en un plazo que no suponga un retraso mayor de cuatro horas. Si la notificación se produce con menos de siete días, la compañía ha de proporcionar un transporte alternativo que les permita llegar a su destino.