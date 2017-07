Una actriz porno, desnuda en la noria de Málaga Una de las imágenes que circula por las redes, con la catedral de fondo / W4B La ucraniana Mila Azul graba un vídeo en la atracción, que comienza a hacerse viral en WhatsApp ÁNGEL DE LOS RÍOS Málaga Jueves, 20 julio 2017, 20:26

«¡Qué fuerte! ¿Has visto lo de la tía desnuda en la noria de Málaga?». Un mensaje que está saltando de WhatsApp en WhatsApp y esta vez no es un bulo. La revista pornográfica online 'W4B. Nude Art Magazine' publicaba el pasado 24 de julio un reportaje titulado 'Fun on the Ferris Wheel', algo así como 'Diversión en la noria'. Pero, hete aquí que la atracción es la de Málaga. ¿Cómo ha podido grabarse un vídeo porno y hacerse un reportaje de fotos en esta atracción pública sin que nadie se haya enterado?

Mila Azul, modelo ucraniana y actriz porno de 20 años de edad, es la protagonista de este particular 'paseo turístico' por la ciudad. El reportaje comienza en Muelle Uno donde, mientras toma café en una terraza -y con gente por doquier- ella empieza a enseñar los pechos sin pudor alguno. Tras un paseo por el Parque de Málaga, acabará en la noria. Aquí, se realiza la completa la sesión de fotos mientras se desnuda y se masturba.

En las imágenes publicadas por 'W4B. Nude Art Magazine', Mila Azul posa en una cabina en la que no podría pasar desapercibida: abarrotada de focos, equipos de grabación y, al menos, un fotógrafo y un cámara de apoyo. Consultado por este periódico, Santi Sardá, responsable de la empresa Mederyt, promotora de la noria, aseguró que no tenía conocimiento de los hechos, que consideró «inevitables», en la medida en que las imágenes se habrían tomado en el momento en el que la cabina se detiene en el punto más alto, y donde «no hay control posible». Lo cierto, es que en el vídeo se observa cómo las cabinas adyacentes tienen viajeros que no se percatan de lo que sucede justo al lado.

En cada pase, la noria da tres vueltas, con una duración de unos 15 minutos. No obstante, la empresa responsable de la atracción dice que investigarán quiénes son los responsables para «valorar si se pueden tomar medidas legales contra ellos». Mientras, las imágenes se hacen más y más populares a través del servicio de mensajería. Este periódico ha intentado contactar con Mila y el fotógrafo que realizó la sesión, pero no ha obtenido ninguna respuesta.

Mila Azul, que cuenta con casi 40 mil seguidores en Instagram y es toda una institución en Pornhub o Xvideos, rentabilizó su visita a la Costa del Sol. No es el único reportaje que hizo, ya que también posó desnuda en la playa de la Misericordia y grabó un vídeo en una casa rural -al parecer en la Axarquía- bajo el título 'Fun in Málaga', 'Diversión en Málaga'.