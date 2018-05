La EMT aclara la polémica tuitera sobre el chico en silla de ruedas que no pudo subir al autobús La parada de la Facultad de Ciencias estaba fuera de servicio / SUR Una testigo, Alejandra Warwitz, denunció en las redes sociales que el autobús de la línea 22 tenía la rampa averiada FRANCISCO JIMÉNEZ Málaga Martes, 8 mayo 2018, 20:13

«Hoy me ha pasado algo que me ha dejado no sé si impactada, decepcionada o asqueada». Así arranca la joven universitaria malagueña Alejandra Warwitz el relato de la experiencia vivida este lunes con las dificultades de una persona discapacitada para subir a un autobús de la EMT en el bulevar Louis Pasteur del campus de Teatinos. Su denuncia, que está revolucionando las redes sociales con numerosas muestras de apoyo, tuvo lugar la mañana del lunes, cuando un chico que iba en una silla de ruedas electrónica intentó subir al vehículo de la línea 22 pero no pudo hacerlo porque la rampa de acceso no funcionaba. «La muchacha que lo acompañaba ha ido a comentárselo al conductor y él ni se ha inmutado», continúa la chica. Ella sí se bajó e intentó echar una mano.

Hoy me ha pasado algo que me ha dejado no sé si impactada, decepcionada o asqueada. Me he montado en teatinos en un autobús y en la siguiente parada estaban esperando un chico en una silla de ruedas de las que tienen motor con una muchacha que lo acompañaba. — Ale☯ (@alejandrawarwit) 7 de mayo de 2018

«Era imposible levantar la silla con el chico sentado», comenta en un hilo publicado en su cuenta de Twitter, donde se queja de que «todos los pasajeros del bus miraban sin mover ni un dedo, y el conductor mucho menos». «Nadie, absolutamente nadie se ha inmutado. Habrán pasado unos 15 minutos mientras 15 personas miraban cómo alguien necesitaba ayuda porque no es capaz de hacer algo tan sencillo como subir a un autobús», remarca. Finalmente, otra joven que pasaba por la calle se acercó y entre las tres cogieron al chico en brazos, lo sentaron en el autobús y luego consiguieron inclinar la silla de ruedas lo suficiente como para subir el escalón.

Hola @alejandrawarwit, necesitamos tener más datos: número de bus, número de línea, hora, parada y dirección del trayecto. Por favor remítelo todo a través de clientes@emtsam.es explicando el suceso. Sentimos mucho lo ocurrido. — EMT Málaga (@EMT_Malaga) 8 de mayo de 2018

Tras el impacto que el relato de Alejandra está teniendo en las redes sociales, la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) se ha puesto en contacto con ella para estudiar lo ocurrido. Además de lamentar lo sucedido, desde la empresa municipal también han informado de que el autobús implicado es uno de los más antiguos de la flota aunque el sistema de la rampa es relativamente nuevo, pero que tras el incidente fue trasladado a cocheras para su revisión y otra vez está operativo tras comprobar que funciona. En este sentido, desde la entidad pública advierten de que la rampa no se despliega correctamente cuando no llega a la acera porque supone demasiada pendiente. ¿Y por qué no llegaba a la acera? Pues porque la parada en cuestión está anulada por obras, de ahí que el vehículo se detuviera más alejado del acerado. «El conductor estaba al mando de un autobús articulado en marcha en medio del bulevar y entendemos que no podía intervenir», apuntan desde la EMT, que califica al conductor como un profesional de intachable expediente. «Pese a que la parada está anulada, y así está señalizado, el conductor se detuvo por hacer un favor al ver que se trataba de una persona discapacitada, pero no podía parar el autobús cargado de gente. Les dijo que venía un autobús detrás (tardó 12 minutos, según la EMT), pero las chicas insistieron en subirlo en este autobús», concluyen.