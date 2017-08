Abusa presuntamente de un menor y los vecinos le dan una paliza Imagen de la zona en la que cayó el cuerpo de la mujer y donde fue asistida por los servicios de emergencias. :: sur El supuesto agresor sexual está en calidad de detenido ingresado en un centro sanitario con lesiones que le impiden hablar SUR MÁLAGA. Sábado, 5 agosto 2017, 00:06

Un hombre de unos 60 años de edad ha sido detenido en la localidad de Marbella por presuntamente abusar de un menor. Además, está hospitalizado como consecuencia de las lesiones que le causaron vecinos del joven, de 15 años y que sufre una enfermedad mental, cuando le descubrieron cometiendo los hechos.

Fuentes del Cuerpo Nacional de Policía han explicado a Europa Press que se ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de abuso sexual a un menor. No obstante, aún no se le ha podido tomar declaración ya que se encuentra ingresado con lesiones que le impiden hablar. La investigación continúa abierta ya que, han precisado, aún no se ha podido escuchar la versión del arrestado.

Al parecer, el detenido es un conocido travesti de Marbella de los años 70, según ha adelantado este viernes el diario ABC, que señala que fueron los vecinos de la citada localidad costasoleña los que le sorprendieron entre unos matorrales de un paraje cercano al barrio, presuntamente, abusando del menor.

Los vecinos le sorprendieron en unos matorrales cuando se encontraba con el menor

Al parecer, fue entonces cuando se habrían tomado la justicia por su mano y la Policía Local tuvo que rescatar al presunto agresor por la paliza que le estaban propinando.

La familia del joven ha presentado denuncia por abusos sexuales y el caso ha pasado a la Policía Nacional. En estos momentos el detenido está hospitalizado y a la espera de que pueda declarar, algo que las fuentes desconocen cuándo podría producirse.