«Muchos abogados confunden la negociación con la mediación» Inmaculada Jiménez. / SUR La abogada y mediadora Inmaculada Jiménez asume la coordinación del servicio de Mediación en el Colegio de Abogados e insiste en los beneficios de este recurso como alternativa a la vía judicial ANA PÉREZ-BRYAN Lunes, 30 abril 2018, 00:59

La abogada y experta en Mediación Familiar Inmaculada Jiménez asumió hace unas semanas la coordinación de la Sección de Mediación y del Centro de Mediación del Colegio de Abogados de Málaga. Desde esta nueva responsabilidad, la especialista se propone la promoción de este recurso que representa una alternativa cada vez más efectiva a la resolución de conflictos sin tener que pasar por la sala de juicios. Jiménez está convencida de que la mediación «cada vez irá a más», por eso parte de su trabajo desde el Colegio de Abogados estará centrado en asesorar y formar a sus compañeros letrados para que la apliquen siempre que las circunstancias del caso lo permitan.

–¿Cómo surgió el ofrecimiento para hacerse cargo de esta sección con tanta proyección de futuro?

–Fue una grata sorpresa. Recibí la llamada del decano del Colegio de Abogados, Francisco Javier Lara, al que conozco y con el que tengo relación, para proponerme que me hiciera cargo de la sección de Mediación y del Centro de Mediación del Colegio de Abogados. Acepté el reto porque Solucion@, la asociación que presido desde hace once años, fue la primera entidad que empezó a trabajar en el proyecto piloto de los juzgados de familia de Málaga y en el momento en que esto ocurrió nos dirigimos a nuestro colegio para establecer un convenio. Por eso la relación con ellos siempre ha sido muy estrecha. Tampoco olvido que mi profesión de origen es abogada, por eso creo que es un buen momento para promocionar entre el colectivo la mediación como una herramienta más para ofrecer a sus clientes.

–¿Y cuáles son los retos que se fija?

–Me planteo tres fundamentales. En primer lugar me encantaría contar con todos los profesionales estupendos que hay en las distintas entidades que trabajan en Málaga, que son los que tienen más experiencia y que por algún motivo han estado un poco más despegados del colegio. Por otro lado, considero que el tema de la mediación ha de abordarse de una forma transversal: de la misma manera que consideramos que la igualdad tiene que construirse y defenderse desde todos los ámbitos, así ha de hacerse también con la mediación. En el Colegio de Abogados hay muchas especialidades y los letrados tienen que aprender a incluir la mediación entre las posibilidades que ofrecen a sus clientes. La solución a los pleitos no es sólo el litigio, sino que existen otras alternativas extrajudiciales por las que sus casos podrían tener una mejor salida. Por último, como tercer reto, me gustaría insistir en el tema de la formación, precisamente porque los abogados tienen que conocer esta alternativa para poder ofrecerla.

–Escuchándola parece que hay muchos compañeros que no se 'creen' del todo la mediación...

–No es tanto que se la crean como que la conozcan y que la consideren como una alternativa real, porque si conseguimos que se solucione un caso sin tener que ir a juicio, ese cliente va a estar eternamente agradecido y fidelizado con su abogado. Además, el profesional nunca va a quedar excluido de ese trabajo; al contrario, va a tener un papel muy activo porque va a garantizar que lo que su cliente pueda firmar le beneficia y le da una seguridad jurídica. Por eso es fundamental el papel de los abogados en la mediación. Sin embargo entre los compañeros hay de todo: hay una parte que son escépticos y que defienden que ellos como letrados han mediado siempre, sin embargo muchos confunden la negociación con la mediación, que no tienen nada que ver.

–¿Y cómo se les hace ver que son dos realidades diferentes?

–Los que han descubierto la mediación se dan cuenta, por ejemplo, de que cuando hay muchas emociones en juego el mediador facilita que esas emociones se ventilen. Así, los abogados pueden centrarse en su trabajo en condiciones y no estar dedicados a esa parte emocional que los desgasta: como abogados muchas veces tenemos que tener abierto el teléfono los fines de semana, y no hay posibilidad de desconectar. Con esta herramienta se puede conseguir que ese conflicto emocional se desbloquee y a partir de ahí el letrado trabaja mucho mejor.

–Parece un recurso fundamental para esta sociedad que tiende cada vez más a judicializar las cosas...

–Absolutamente. Y además la mediación va a ir a más: el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cada vez la está amparando más, los jueces también están recibiendo más formación para derivar los casos a mediación y en casi todas las Ciudades de Justicia de España ya existen herramientas concretas que dan a conocer este recurso. En el caso de Málaga, fue una ciudad pionera a nivel regional con la puesta en marcha, hace más de dos años, del Punto de Información de la Mediación (PiMed), que está funcionando muy bien.