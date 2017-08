Cosas de la Ciudad Abandono y riesgo de incendio Las hojas cubren las calles / J.M.A. Denuncian el mal estado en que se encuentra el parque y calles adyacentes de Cerrado de Calderón JOSÉ MANUEL ALDAY Málaga Domingo, 20 agosto 2017, 11:38

El arreglo del socavón que se produjo en la calle Flamencos de Cerrado de Calderón ha centrado la atención en los últimos meses de los vecinos de esta urbanización. Sin embargo estos ven con preocupación el estado de abandono en el que se encuentra un lugar muy próximo a aquel punto y sobre el que apenas se repara. Se trata del enclave situado entre las calles Flamencos, Arces, Sendero del Parque y Parque. Una zona donde abunda la vegetación y que, según los vecinos, no tiene mantenimiento, por lo que el suelo aparece cubierto de hojas secas y existe abundante hojarascas. «Esto da pena ver como está de abandonado. Y lo peor es que es muy peligroso porque se puede producir un incendio en cualquier momento con tanta vegetación seca y el fuego puede alcanzar a las viviendas», indica Emilio Zulaica, un vecino de la zona que reclama junto al resto del vecindario que este enclave sea limpiado a fondo y se desbroce para evitar el riesgo de incendios. En esta zona se encuentra el parque de Cerrado de Calderón, una vaguada próxima al arroyo Leñar con abundante arboleda en la que se aprecian ramas caídas, vegetación seca y también alguna que otra botella, pues ese lugar suele ser punto de encuentro de algunos jóvenes. Además del abandono en sí, esta zona constituye igualmente un lugar con un alto riesgo de incendio y un peligro dada la proximidad de las viviendas, según los vecinos, quienes reclaman una intervención que acabe con esta situación. «No se trata de una cuestión de estética, sino de seguridad y por eso pedimos que se intervenga», argumentan.

Hay que recordar que el Ayuntamiento ha puesto en marcha este verano un plan contraincendios municipal que se ha desarrollado en la zona del monte Gibralfaro, –donde la tala de pinos ha suscitado polémica–, el Morlaco y también en la zona alta de Cerrado de Calderón, y en concreto en la calle Centaurea, además de en la calle Matagallo, con una tala de pinos por la trasera de las casas.

En el parque hay ramas de árboles y vegetación seca y peligro de incendio. Parada de autobús anulada. / J.M.A.

Las frecuentes quejas que reciben los administradores de fincas de comunidades de vecinos de la urbanización Cerrado de Calderón por el estado de sus calles y la falta de mantenimiento llevó recientemente a Fernando Pastor, presidente de este colectivo profesional, a reclamar una solución a este problema, bien con el impulso de la entidad urbanística o con la recepción total de los servicios de la urbanización por parte del Ayuntamiento.

Juan valera: Pendientes del autobús

Desde que se produjo el socavón en Cerrado de Calderón, el 19 de febrero pasado, el autobús de la línea 33 no pasa por la calle Juan Valera, que une Pedregalejo con Cerrado de Calderón, y los vecinos de esta zona reclaman que se normalice el itinerario para que puedan hacer uso de este transporte público cuya supresión aseguran les está ocasionando no pocos problemas. Según denuncia una de las vecinas afectadas, ya llevan mucho tiempo sin poder tomar el autobús en esa calle, ya que las paradas fueron anuladas provisionalmente en tanto era reparado el socavón provocado por las lluvias en Cerrado Calderón, pero asegura que la calle ya ha sido reparada y abierta al tráfico, por lo que no entiende que el autobús no recupere su itinerario inicial.