Purificación García: «Málaga no tiene aún el potencial para atraer a las marcas de lujo»

Habla con la misma naturalidad de su expansión por Sudamérica o Arabia Saudí que del color que buscan sus clientas andaluzas. Purificación García, una de las diseñadoras de moda más famosas del país, se encuentra de ruta por España para conocer las necesidades de sus compradoras. Antes de visitar su tienda de Málaga hace un hueco a SUR para hablar de cómo ha cambiado la moda o de la evolución del panorama comercial.

–¿Qué hace por Málaga?

–He venido a verle las caras a mis clientas. Quiero saber las necesidades que tienen y hablar con ellas en su mismo idioma. Durante estos últimos meses estoy visitando diferentes tiendas porque quiero conocer sus vidas y sus profesiones para poder atenderlas mejor con las colecciones que vamos sacando. Mi intención es hacer colecciones fáciles, distendidas y que no les mortifique al vestirse e ir a trabajar o a lo que tengan que hacer.

«No vamos a abrir nada nuevo. Sólo vamos a redecorar la tienda de Málaga, que tiene 18 años»

–¿Tiene previsto algún cambio en Málaga? ¿Alguna nueva apertura?

–De momento no. Sólo vamos a redecorar un poco la tienda porque tiene ya 18 años y queremos adecuarla a los nuevos estándares. La última vez que vine fue una visita un poco relámpago cuando se inauguró la tienda y no he vuelto a tener ningún ‘feedback’ con las clientas.

–Muchos se sorprenden con que usted no esté en la calle Larios, el principal escaparate del Centro.

–En realidad no creo que sea tan importante estar en la primera línea. Para las marcas de muchas ventas puede que sí, pero nosotros tenemos una clientela más selectiva y preferimos dar un buen trato al cliente. Además, el local en donde estamos tiene unas características especiales con varios escaparates en donde podemos lucir las prendas. Se trata de una tienda que funciona muy bien e incluso mucha gente de fuera viene a buscarnos.

–¿Es diferente el cliente de Málaga al de resto de España?

–Una pincelada nada más. Si me dices entre España y Arabia Saudita sí hay más diferencias. En Sevilla, por ejemplo, a las mujeres les gusta mucho el color e ir algo más folclóricas que en Málaga.

–¿Cómo se ha encontrado Málaga a nivel comercial?

–No la conozco mucho, pero por lo que he podido ver es una ciudad con mucha vida.

«Creíamos que el lujo iba a morir, pero no va a desaparecer nunca, igual que la alta costura»

–Los comerciantes se quejan de que ellos no se benefician de la masiva llegada de turistas, de que los visitantes no dejan dinero en las cajas de las tiendas

–Creo que estamos en un momento en el que debería producirse un cambio en la moda y en el textil. Eso no sólo ocurre en Málaga. La gente tiene que ir a comprar, pero debe resultarle apetecible y necesita encontrar algo más que una tienda. En Estados Unidos, por ejemplo, pasan cosas dentro de las tiendas. En Dunnes Stores tienen gimnasios, jacuzzis, pasajes, cines... A veces incluso hay restaurantes o cafeterías. H&M tiene una cafetería en la última planta de su tienda en Barcelona en donde sólo sirven comida vegana... Hay que poner cosas para que a los clientes les apetezca ir y que no sólo vayan a comprar. Lo mismo ocurre con los turistas, que vienen con las maletas hechas y se encuentran con las mismas tiendas que en sus ciudades. Ypor eso prefieren hacer turismo y divertirse.

–¿Qué debería hacer Málaga para atraer a un turismo de compras?

–Si te refieres a turistas de lujo que compren en tiendas de lujo, no creo que Málaga tenga aún el potencial para atraer a esas grandes marcas. El comprador de lujo es un cliente potencial de hoteles que quieren que le den algo más que los que hay aquí. Además, para atraer al turista de lujo hay que trabajarlo mucho desde el origen, Eso es lo que hacen los ‘retails’. Habría que empezar por hacer publicidad de que Málaga tiene además todo esto. Probablemente aquí no hay el potencial de cliente de lujo.

–¿Ha cambiado el sector comercial con la irrupción de las marcas de bajo coste?

–Cuando salieron todos estas tiendas masivas hubo un parón y la gente comenzó a preguntarse si valía la pena comprar esas prendas. Pero ese momento ha cambiado y nuestros clientes han aprendido a diferenciar qué es una lana seda o un cachemir. Creo que las ‘low cost’ nos han ayudado porque la gente ha aprendido y se ha actualizado en referencias de moda. Yo creo que en la actualidad se diferencian dos grupos: el ‘low cost’ y el lujo. En un momento nos pensamos que el lujo se iba a morir, pero no va a desaparecer nunca, igual que la alta costura.

Inicios en Palma de Mallorca

–¿Cómo fueron sus inicios?

–Yo iba para médico porque mis padres me decían que primero estudiara una carrera y luego hiciera lo que quisiera. Pero yo era muy tozuda y en segundo lo dejé. Aunque tuve problemas con mis padres, supongo que luego estuvieron orgullosos de mí. Me inicié en Palma de Mallorca, en donde comencé a hacer cosas muy artesanales. Era la moda hippie, estábamos saliendo de una dictadura, y la gente quería empaparse de cosas nuevas. Después, cuando me mudé a Barcelona, ya hice cosas más estructuradas y pensadas en las mujeres que buscaba. Allí fue donde abrí mi primera tienda y después abrí en Bélgica, Japón, México... Ahora estamos unidos al grupo STL, con el que me embarqué en un proyecto muy optimista del que estoy muy contenta

–¿Se imaginaba a dónde iba a llegar?

–¡Qué va! No, porque yo empecé haciendo cosas para amigas, para artistas, para obras de teatro y películas... algo mucho más bohemio.

–¿Por dónde pasa el futuro de Purificación García?

–Ahora estamos muy centrados en la expansión internacional, abriendo tiendas en Sudamérica y en Oriente Medio.

–¿Qué le recomendaría a un emprendedor que está empezando y que le tiene a usted por referente?

–Uy, pobre. Ahora lo tiene muy duro porque hay una competencia inmensa. Sobre todo le recomendaría que tenga una identidad propia y luche por ella sin desviarse del camino. Que desarrolle lo que se proponga. Si es bueno, claro, porque sino pierdes el tiempo y el dinero. En la moda hay muchos altibajos y cada colección es como un parto. Y hay momentos en que decaes y tienes que tratar de mantener el equilibrio. La colección de un diseñador se tiene que conocer con una identidad y siendo consecuente con uno mismo.

–¿Cuál cree que es el futuro de la moda?

–Creo que llegará un momento en el que se producirá un ‘break’ de algo pero no te lo puedo decir porque no tengo la varita mágica. No puede ser que todo vaya tan rápido y que todo se queme tan rápido. Cuando sacas una colección ya tienes que estar pensando en la siguiente y no tienes la misma ilusión y la misma pasión.