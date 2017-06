Ayuntamiento de Málaga y bomberos no se ponen de acuerdo ni para regular la segunda actividad

El Ayuntamiento de Málaga y los sindicatos que representan a la mayoría de los bomberos de la capital (SAB y CC OO) han vuelto a escenificar este martes sus diferencias. En una reunión técnica en la que no se han abordado las principales reivindicaciones de la plantilla (reducción de la jornada laboral y mejores condición económicas), tampoco ha sido posible cerrar un acuerdo para regular la segunda actividad para los profesionales que superen los 55 años o no estén en condiciones físicas para intervenir en emergencias. Aunque sí que ha habido consenso en cuanto al procedimiento al establecerse que cada año se publicará una relación de puestos para acogerse a esta medida, las discrepancias han surgido ante la petición de ambos sindicatos de qur el personal que pase a segunda actividad mantenga su retribución, incluidos complementos como nocturnidad o festivos. Algo que el equipo de gobierno rechaza. «Por respeto al resto de personal del Ayuntamiento, como pasa en la Policía Local, no podemos pagar la nocturnidad si no se trabaja», ha advertido el concejal de Seguridad, Mario Cortés, quien pese a ello ha querido resaltar el clima de diálogo durante la reunión, en la que también han estado el resto de sindicatos con representación en el Consistorio.

Por su parte, desde el Sindicato Andaluz de Bomberos han calificado el encuentro de «engaño y pantomima» y han acusado al equipo de gobierno de «pretender imponer su propuesta de segunda actividad».

En principio, la intención del gobierno municipal es aprobar el reglamento de segunda actividad este viernes en la Junta de Gobierno Local. En cuanto a la mesa técnica, está previsto que siga convicándose para abordar la elaboración de un nuevo manual de funciones de cada categoría y las opciones de implantar turnos de 12 horas en mugar de 24. «Los sindicatos ya saben que las cuestiones económicas son competencis de convenio colectivo», ha remarcado Cortés.