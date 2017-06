Un parque demasiado rústico

La denuncia realizada por unos vecinos de la urbanización Santa Clara de Alhaurín de la Torre que hace unos días se dirigían a este periódico para quejarse de la situación de abandono en la que se encuentran unas parcelas vacías de esta urbanización que contribuía a que proliferen los mosquitos y las ratas en la zona ha encontrado eco en Santiago Lucena, administrador de fincas de una comunidad de propietarios de la misma urbanización, quien, además de ratificar las denuncias de los vecinos, añade un matiz. Y es que, según escribe, «es verdad que las parcelas no desarrolladas son un foco de problemas, insectos y roedores. Es verdad también que el Ayuntamiento no obliga a los propietarios de esas parcelas a mantenerlas, vallarlas y demás obligaciones contenidas en la normativa municipal, pero además hay una serie de áreas libres, que en una urbanización recepcionada por el Ayuntamiento son parcelas dedicadas a parques, etc. y que no tiene mantenimiento alguno». Para ilustrar lo que afirma envía varias fotografías del estado en el que se encuentran habitualmente el parque situado en la parte baja de la urbanización. «Hemos enviado numerosos escritos, correos electrónicos y nos hemos reunido en dos ocasiones con el concejal de Servicios Operativos, pero no hay forma ni manera de que la situación cambie», indica. «Tan sólo conseguimos, cuando la situación está muy descontrolada, que se realice una limpieza de urgencia, que no sirve para nada, pues pasadas unas semanas todo vuelve a estar abandonado», añade. «El propio concejal, en una de nuestras reuniones nos confesó que no tiene una empresa para mantener los jardines de esta urbanización, a pesar de haber sido recepcionada hace años», asegura. Y por último sostiene que «los operarios municipales, según dice, tampoco pasan por allí, pues no se les ha asignado esta zona».

La situación que describe este administrador de fincas les debe sonar a otros muchos ciudadanos, pues se repite en demasiadas zonas y urbanizaciones del área metropolitana de Málaga y de la propia capital, sin ir más lejos.

La maleza sobresale.

Puerto de la Torre: las ramas y la maleza impiden el paso

El estado en que se encuentran las aceras de la calle Espiga y de la avenida Pintor Rodrigo Vivar, en Puerto de la Torre es un asunto que denuncia José Luis López, que envía varias fotografías. «La maleza invade las aceras y en algunos sitios hay que bajarse de ella para pasar andando. No digo nada si dos personas se cruzan en sentido contrario», dice. «A ver si denunciándolo conseguimos que las limpien».