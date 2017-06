Limasa refuerza la limpieza por las tardes en paseos marítimos y las plazas de los barrios

Limasa ha incorporado desde hoy hasta el 17 de septiembre a 93 operarios eventuales y 24 máquinas de barrido, fregado y baldeo para reforzar la limpieza por las tardes durante el verano, poniendo especial énfasis en las playas, los paseos marítimos y las plazas y calles de mayor afluencia en los barrios. Este dispositivo tiene un coste de 657.134,92 euros que serán desembolsados por el Ayuntamiento de Málaga como un servicio adicional al que la empresa mixta de limpieza ya presta de forma ordinaria con un importe anual de 96 millones de euros.

De los 93 empleados contratados, 51 trabajarán de lunes a viernes, y el resto los fines de semana. En cuanto a los vehículos alquilados (128.000 euros a la empresa Svat), el dispositivo lo componen 18 barredoras, 4 autobaldeadoras y 2 fregadoras.

El 'planning' veraniego en el litoral contempla un aumento del servicio de recogida de papeleras en las playas para dar respuesta por las tardes, baldeo con alta presión en los paseos marítimos de lunes a domingo y fregado mecánico con jabón de lunes a viernes en turnos de mañana y tarde.

En cuanto a los barrios, el refuerzo de la limpieza se intensificará de forma especial los fines de semana y festivos. Para ello, se potenciará el baldeo, de modo que 12 de las 14 redes que funcionan por la mañana también lo harán por la tarde, además de los fines de semana por la mañana. Igualmente, todas las tardes habrá personal para el barrido manual en zonas de gran afluencia, actuación que se verá complementada con la intervención con minihidrolimpiadoras, además de un equipo especial para retirar matojos y hierbajos secos en las aceras. Según ha informado el concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez, también se incrementa desde hoy el baldeo manual, el barrido mecánico con agua pulverizada y con sopladoras. El plan especial de verano se completa con un aumento de las tareas de limpieza y desodorización de contenedores.

Todo esto respecto al servicio de Limasa, mientras se mantiene la incógnita sobre el futuro modelo de gestión. El alcalde, Francisco de la Torre, insiste en su idea de municipalizar la limpieza viaria y la recogida de residuos, aunque antes tiene que convencer a buena parte de su propio equipo de gobierno. Entre los partidarios de la privatización total del servicio se encuentra el edil de Sostenibilidad Medioambiental, quien este lunes ha vuelto a remarcar, como ya ha venido haciendo desde enero, que pondrá su cargo a disposición si se opta por una gestión pública. «Estoy abierto a que me convenzan, pero no me sentiría cómodo y lo normal es que otro lo hiciera», ha afirmado.