El Consistorio de Málaga cambia por fin sus dos viejos ascensores

Subirse en el ascensor del ala este de la Casona va a empezar a perder toda la emoción contenida, toda vez que el área de Servicios Operativos, que dirige Teresa Porras, prevé sacar a licitación la compra de éste y su homólogo del ala oeste por 100.000 euros. Este viejo ascensor, el de Alcaldía, ha sido el protagonista de divertidos encierros cuando se cuentan a posteriori, y de jocosos rescates por los agentes de la Policía Local encaramados a una silla para que tres concejalas, entre otros muchos, salieran vivitas y coleando de la experiencia. Que pasar no pasa nada porque son pocas plantas y el tope del elevador está en la baja, así que no puede caer a ningún sótano, pero el sufrimiento de los abonados a la claustrofobia hay que vivirlo dentro, antes de contarlo entre risas. El que no parecía factible que se quedara encerrado en todo este tiempo es el alcalde Francisco de la Torre, que generalmente sube y baja por las escaleras, y ya aprovecha para saltar de de dos en dos los peldaños y fardar de forma física. Y es que el hombre, al que le acompaña una buena salud, se viene arriba...

Nos quedamos con la pena de ver a François Hollande y a Mariano Rajoy en la Cumbre Hispano-Francesa montándose en esta particular ruleta rusa de la elevación, que cada dos por tres anda averiado con su cartelito;y que tiene la odiosa costumbre de quedarse entre dos plantas. Yes que por motivos de seguridad, dicen, no estuvo operativo. De lo más consecuente.

Así que se acabará en breve la sensación de montarse en una vieja atracción de feria con sus particulares ruidillos misteriosos propios de los achaques de las máquinas viejas. Como decía guasona una edil popular, «lo vamos a echar de menos; es una reliquia». Pero no le quepa la menor duda de que esto no es obsolescencia programada. Damos fe.

Vanessa M. Alloza.

Quejas por la fijación del PSOE con Onda Azul

Tanto la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, como la edil de IU-Málaga para la Gente, Remedios Ramos se quejaban días atrás de que el portavoz socialista Francisco Conejo, había llegado una hora tarde al último consejo de administración de Onda Azul, y en Ruegos y Preguntas (es decir al final) empezó «de nuevo con un discurso de acoso y derribo contra la tele y su gestión». Torralbo le afeó que sus intervenciones superan a las del alcalde y la gerente, no se comporta, no para de manipular y dominar el consejo y de poner a todos muy nerviosos. En esta línea, abundaba en que no le gustan sus formas y se cree que es el único que mira por la legalidad cuando «todos queremos solucionar los problemas de Onda Azul», pero hay que dejar a la gente trabajar, no puede estar todo el día atosigando a la gerente (Vanessa Martín Alloza). Para Ramos ha llegado a ser tal el desatino de Conejo en sus intervenciones, que ha propuesto ya en dos ocasiones al alcalde presidente que haya turnos cerrados de tres minutos.

El edil socialista Francisco Conejo explicaba que lleva seis años de consejero de Onda Azul y que jamás se han limitado los tiempos de intervención, y ha criticado la posición de Málaga Ahora e IU, a los que le pregunta si les parece normal que no se cumplan acuerdos aprobados en el consejo como exigir la devolución de los gastos indebidos de la anterior gerente Fátima Salmón o establecer tarifas publicitarias, y añadió que en el último se supo, porque preguntó, del juicio que perdió Onda Azul en primera instancia contra el jefe de administración, Alejandro Briales.

Máquinas que «no son sanas»

Málaga Ahora ya se ha quejado en dos ocasiones por carta a la edil de Servicios Operativos, Teresa Porras, acerca de que las máquinas expendoras del Ayuntamiento son poco «sanas» por los productos que se venden y que, por contra, no incorporan ningún artículo vegetariano, que para tres sandwiches que algunos de ellos podrían comer, el de tortilla de patatas va a acompañado de otro triángulo con chorizo;el vegetariano, con otro de pavo; y el de cangrejo lleva salsa de cerdo. «Es que es un despropósito», explicaba el técnico Santi Fernández Patón, ante sus compañeros, como la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, que asentía. Explicaba en redes sociales que hay exceso de bollería, chocolotinas variadas, caramelos, ‘regaliz de gel’, y patatas fritas. «Vamos, el sueño de un niño de seis años», pero ninguna referencia vegetariana pese a que ya lo hemos demandado, añadía. Ahora realizarán otro escrito.