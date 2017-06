Cinco empresas optan a explotar el centro deportivo de El Torcal

La futuro de la gestión del centro deportivo de El Torcal, en una de las zonas más densamente pobladas de la capital, no está todavía totalmente cerrado más de un año después de que la empresa Gaia, a la que el Ayuntamiento cedió la explotación de estas instalaciones en 2009, comunicara al equipo de gobierno su intención de rescindir el contrato por no resultarle viable económicamente. En mayo del año pasado, Gaia y el Área de Deportes llegaron a un acuerdo por el que la gestión de este espacio deportivo, que cuenta con cientos de usuarios, volvería a sacarse a concurso.

Sin embargo, el Consistorio no activó la contratación de este servicio hasta el pasado mes de marzo, convocando a las posibles empresas interesadas a que presentaran sus ofertas hasta el pasado 15 de mayo. Una vez finalizado este plazo, han sido cinco las propuestas recabadas para hacerse cargo del centro de El Torcal. Sin embargo, todavía no se ha llevado a cabo la adjudicación de esta cesión porque la empresa Gaia, que aún explota el edificio hasta que se resuelva este concurso, presentó un recurso contra este procedimiento de contratación desarrollado por el Ayuntamiento.

Fuentes de Gaia, que no ha vuelto a pujar por este contrato, apuntaron que su recurso está motivado por el desacuerdo con los números contenidos en el estudio de viabilidad económica que se ha recogido en el pliego de condiciones para el concurso. «Nos parece un elemento fundamental del contrato y no está bien hecho», señalaron desde la empresa. Este estudio económico estima en 722.723 euros los gastos anuales de explotación y en 723.699 euros los ingresos potenciales.

Según ha podido conocer este periódico, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Ayuntamiento ha desestimado el recurso presentado por Gaia. La concejala de Deportes, Elisa Pérez de Siles, confía en que, una vez respondido este recurso, pueda seguirse con el procedimiento para contratar el servicio con una de las cinco empresas que se han presentado. No obstante, ello dependerá de que Gaia opte o no por acudir a la vía judicial para insistir en su desacuerdo con las condiciones del concurso, lo que podría derivar en un auto de los juzgados para paralizar cautelarmente la adjudicación del contrato. No obstante, desde Gaia aseguraron que, a pesar del recurso que han presentado, «está garantizado» el servicio a los usuarios de este centro deportivo.

El concurso convocado por el Ayuntamiento para renovar su concesionario prevé un plazo de explotación de 15 años para un contrato cuyo volumen de negocio total se ha calculado en 10,8 millones de euros. Para la elección del nuevo concesionario se ha fijado un sistema de puntuación en el que el canon que oferten las empresas interesadas podrá recabar hasta 50 puntos; las mejoras en las instalaciones con que cuenta el centro, hasta 40 puntos; y la bonificación de tarifas en cursos, hasta 5 puntos. A la nueva empresa concesionaria se le exigen igualmente requisitos de solvencia técnica y económica, y que mantenga el personal.