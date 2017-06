Una plaza recién asfaltada

Llegar a la plaza de las Palmeras y aparcar para comer en uno de los merenderos del paseo marítimo de Pedregalejo ya no resulta tan penoso como hace unos días. La plaza y algunas calles de su entorno, como la calle Mediodía, estrena nuevo firme y eso lo agradecen, además de los vecinos, los visitantes y sobre todo los coches de éstos y sus ocupantes, después de que durante esta semana haya sido asfaltada dentro del Plan de Asfaltado de la Gerencia de Urbanismo. Una actuación municipal que responde a una demanda que venían planteando tanto los vecinos como los comerciantes de la zona y que por fin ha llegado justo antes del verano. Faltan, sin embargo, algunos detalles aún para rematar la obra, como es la señalización de las plazas de los aparcamientos, según indica el aparcacoches que trabaja en la zona de manera habitual. «El firme ha quedado muy bien, pero tienen que pintar los aparcamientos para que el espacio se pueda aprovechar debidamente», dice. Este aparcacoches también comenta que echa en falta una señalización en la calle de salida de la plaza hacia calle Bolivia para que los vehículos no estacionen en ese tramo, ya que si lo hacen dificultan la salida del lugar y ello da origen a muchos atascos. «Deberían pintar una raya amarilla continua junto a la acera que hay junto al arroyo Jaboneros para que la gente sepa que ahí no se puede aparcar, porque sobre todo los fines de semana se forma un gran colapso al estacionar ahí algunos coches que impiden la salida hacia el semáforo».

Salvador, un vecino de la zona, se refiere asimismo a que sería necesaria la instalación de unos bolardos para impedir también que los coches se suban a la acera justo en un tramo que hay a la entrada de la plaza. «Los fines de semana esto se pone impracticable y a veces los vecinos no podemos ni andar», afirma. «A mí, que vivo justo al lado, se me llena la casa del humo de los coches que aparcan pegados a mi casa, y aunque no nos gusta, a veces tenemos que llamar a la Policía y eso se evitaría colocando unos bolardos». Este mismo ciudadano advierte que junto al semáforo que hay en la calle Almirante Enriquez deberían de haber dado continuidad al pavimento antideslizante que existe junto al paso de peatones en el tramo que desciende hacia la plaza, ya que asegura «hay mucha gente mayor que pasa por allí y resbala».