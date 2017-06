Mosquitos también en el centro

La presencia de mosquitos trae de cabeza a los comerciantes y vecinos de la calle Nosquera. «Hay más mosquitos que nunca, se ven auténticas nubes de insectos y pedimos que se adopten medidas», dice Francisco López, propietario del bar cofrade Entre Varales, situado en esa calle y que está viendo cómo la proliferación de los insectos está llegando a afectar a su negocio. «Por las noches los clientes se quejan porque se ven acribillados y no pueden estar tranquilos en las terrazas», dice. Pero los insectos se meten también tanto en los locales como en las viviendas, por más que éstas estén selladas con mosquiteras. Es el caso del domicilio de Bernardo Pinazo, magistrado que llegó a ser concejal del Ayuntamiento de Málaga, y uno de los vecinos afectados. «En cada habitación tenemos una raqueta eléctrica para acabar con los mosquitos. Nos hacen la vida imposible. Procuramos no abrir las ventanas», dice. Justo abajo de su vivienda se encuentran unos contenedores soterrados que tanto vecinos como comerciantes apuntan como posible causa de la proliferación de los insectos. Eso y la presencia constante de agua que parece estancada en las arquetas que hay a lo largo de la calle, y los charcos que se forman al baldear.

«Los contenedores soterrados acumulan agua y líquidos en el fondo y pensamos que eso puede ser un foco de cría de los mosquitos, porque no es normal que aparezcan auténticas nubes de insectos que no nos dejan vivir ni trabajar tranquilos», asegura Francisco López. A esta conclusión llegan porque dicen que cuando esos soterrados son anulados y sellados con motivo de alguna celebración como la Semana Santa, la presencia de los molestos insectos disminuye considerablemente. Inma, de la mercería Torre, se queja además de los mosquitos del mal olor que desprende la calle. Y Natalia, que abrió hace poco su negocio en la misma calle, el bar Desal, también dice sufrir a diario la molesta presencia de los insectos. «He tenido que comprar una lámpara antimosquitos como el resto de los negocios para tratar de impedir que entren en el local, pero ni por esas». Por su parte Carlos, del veterano bar Chaplin, reconoce que en la calle Nosquera siempre ha habido mosquitos y señala que él procura mantenerlos a raya, aunque admite que es una tarea más que complicada. Un problema que pese a las reclamaciones que estos vecinos y comerciantes dicen llevan realizadas al Ayuntamiento para que tome alguna medida, no se ha traducido en ninguna actuación hasta el momento.

Polígono Trevenez. Sin contenedor y con las basuras por los suelos

La desaparición de un contenedor que había ubicado en la calle Escritora Carmen Martín Gaite del polígono industrial Trevenez, frente a Mercamálaga, está provocando que las basuras de las cerca de veinte naves próximas queden depositadas en la acera, dando una imagen totalmente tercermundista del lugar. Según uno de los empresarios de la zona, Juan Antonio Delgado, el contenedor, situado a la altura del número 2 de la calle Escritora Carmen Martín Gaite, desapareció hace unas dos semanas y pese a que se ha puesto en conocimiento de Limasa y del Ayuntamiento, a día de ayer aún no había sido sustituido, dando lugar a la acumulación de basuras en la acera. Los empresarios de la zona se quejan de que no tienen donde echar la basura y señalan que pese a que ayer se recogió parte de los residuos de la acera, la situación se volverá a repetir si no se instala en la zona un contenedor.