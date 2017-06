Misión: salvar el obrador de las hermanas Clarisas

Reza el dicho popular que la gente sólo se acuerda de Santa Bárbara cuando truena, pero también que las novias lo hacen con Santa Clara cuando sueñan bodas sin lluvia. Por eso hasta el umbral mismo del convento de la Calzada de la Trinidad que las hermanas Clarisas cuidan desde hace más de 150 años siguen llegando chicas, madres y abuelas con sus cestos de huevos para que la providencia cumpla con esa especie de milagro en el día de sus bodas. Y es esa especie de milagro, pero a la inversa, el que se espera ahora de puertas adentro. Y no con cestos de huevos, sino con manos que sean capaces de ayudar a construir un nuevo obrador de dulces con el que las siete hermanas que siguen a pie de clausura quieren garantizarse la supervivencia. «Necesitamos uno en condiciones porque el que tenemos está muy mal». La hermana Luisa, la más veterana de todas y madre superiora de las Clarisas, añade a su diagnóstico un lacónico «se nos cae a pedazos» y luego hace referencia a ese otro, más administrativo y terrenal, que ya les notificó Sanidad hace un par de años cuando fueron hacer la última inspección: «Es necesario que se actualice acorde a la normativa vigente».

¿Cómo ayudar? Rastrillo benéfico. Se celebrará los días 2 y 3 de septiembre en la explanada del convento (Calzada de la Trinidad, plaza Zumaya, 5), de 10.00 a 20.00 horas. También se pueden aportar regalos para el rastrillo llevándolos al convento de lunes a sábado de 10.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 18.30 horas. Sorteo. También se venden papeletas por un euro para un sorteo que tendrá lugar el 8 de septiembre en el que se regalará una colcha de ‘patchwork’ donada por el establecimiento Mis Labores. Donativos. Pueden realizarse en el número de cuenta de Unicaja ES89 2103 3000 46 3000235694.

El aviso no les prohíbe seguir trabajando ni implica orden de cierre, pero las hermanas son conscientes de que más temprano que tarde tendrán que afrontar la reforma íntegra del obrador no sólo para cumplir con la norma, sino para asegurarse un pequeño balón de oxígeno con la venta de dulces que las libre de la angustia que representa el cubrir el día a día de las siete hermanas –dos españolas y las otras cinco naturales de Kenia– con la escasa pensión de las dos monjas mayores.

La hermana Luisa atiende el teléfono del convento. / FRANCIS SILVA

La ayuda de los vecinos, conocidos y «bienhechores» –como ellas los llaman– solucionan las necesidades básicas y cotidianas, pero el convento necesita un ‘extra’ que haría factible ese milagro a la inversa si el obrador pudiera funcionar a pleno rendimiento. Por el momento sólo se abre los miércoles, cuando las hermanas más jóvenes se meten en harina para cumplir con los encargos de los conocidos o para agradecer en especie los muchos favores que llegan de fuera y que mantienen vivo el convento. Porque allí se ‘paga’ en tocinos de cielo, roscos de huevo y vino y tortas de Santa Clara, que para lo otro ya están los bancos. Y aunque ellas se mueven mejor entre rezos y claras a punto de nieve ya llegado el momento de hablar de números. En su nombre lo hacen Teresa Ferrándiz y María Victoria Sánchez Maldonado, dos amigas de la casa de-toda-la-vida que se mueven por allí como Tere y Mari: «Esto ya no puede seguir así; no hay nadie que se haya ocupado de esto...», suspira Tere abriendo la puerta del viejo obrador que las monjas reconvirtieron hace medio siglo en cocina para dulces uniendo dos de las aulas del colegio que funcionó en el convento hace años. Allí dentro, en efecto, parece que el tiempo se detiene, y aunque todo alrededor termina por confirmar la urgencia de un cambio, los hornos desprenden aún un aroma a rico-rico que ya quisieran para sí las confiterías más ‘chic’.

10.000 euros en quince días

«Hace dos semanas decidimos ponernos en marcha para recaudar el dinero que se necesita para hacerlo entero nuevo», prosigue Tere, quien pone sobre la desvencijada mesa repleta de bolsitas de rosquillas y magdalenas el presupuesto que les pasó a las monjas un constructor hace dos años y que ahora hay que actualizar: 25.000 euros para la obra de la cocina y parte del patio anexo y 14.000 para todo el equipamiento de obrador. El empuje y las ganas de Tere, Mari y otros seis incondicionales que se han convertido en los escuderos de la hermana Luisa y sus monjas han dado sus primeros frutos, y en apenas quince días ya se han cursado las peticiones de permisos de obra ante el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía y ya se han recibido en la cuenta bancaria que ha abierto para la causa 10.000 euros. Los donativos, que se canalizan por esa vía «porque en el convento no hay ni un céntimo» –aclara Sor María, otra ‘clarisa’– han ido llegando «de todas partes», así como los ofrecimientos desinteresados de empresas especializadas de cubrir la parte de solería, mano de obra o climatización.

Listo para Navidad

En esa carrera contrarreloj para que este proyecto dulce no acabe amargando a las monjas, unas y otros se han fijado un reto en el calendario: que el nuevo obrador esté listo para empezar a funcionar a diario en diciembre, con motivo del encuentro de dulces de convento que cada año se celebra en el Palacio de Ferias y al que las clarisas no han podido ir de momento porque la infraestructura no les da para más. «Eso sería muy importante para ellas, ya que la idea es que las más jóvenes puedan trabajar y se den de alta en Sanidad y en la Seguridad Social para que el día de mañana puedan tener una pensión; y además conseguir ingresos extras para mantener el convento, que también hace falta», añade Tere, un prodigio de entusiasmo que en apenas un puñado de días ha organizado con los otros voluntarios un rastrillo benéfico para septiembre, un sorteo para regalar una colcha de ‘patchwork’ y ha enviado cartas a empresas, particulares y cofradías para pedir colaboración. Por ahora, dicen, la respuesta los está «desbordando», y a pesar de que aún quedan ‘ceros’ que sumar a los donativos, las clarisas esperan que después de tantos años cumpliendo con la tradición y el pequeño milagro de que las novias tengan bodas sin lluvia, para ellas también termine de salir el sol.