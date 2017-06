Conde abre la caja de los presupuestos 2018 y pide propuestas a los grupos

Los presupuestos no huelen a verano. Como mucho son carne o pescado, según se mire, del mercado de otoño-invierno, y más bien de ese mes en el que se despide el año. Con las cigarras cantando, algún día de terral inoculando Málaga y las playas llenas de bañistas, que parecen hormigas a lo lejos, el edil de Economía, Carlos Conde, parece que le han admitido en una carrera de Ingeniería y se tiene que poner a estudiar para el verano y llegar en septiembre con las lecciones aprendidas. «‘Qué apretao’», que decía algún miembro de la oposición entre risas diciendo que estas no son fechas de hablar de las cuentas, cuando aún no saben nada de las ordenanzas fiscales, que consideran en general más importantes para conocer los ingresos, y echándose encima como está la canícula. Pero, ni corto ni perezoso, Conde les pide a los grupos políticos del Ayuntamiento que le presenten iniciativas antes del 1 de julio para incluir en los presupuestos 2018, con el objetivo de que no le pille el toro, habida cuenta de que las cuentas de 2017 se aprobaron hace escasos tres meses. «¿Pero qué vamos a aprobar los presupuestos en agosto?», bromeaba la líder de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, por la premura.

El portavoz de Ciudadanos, Juan Cassá, explicaba sin ambages que ya han tenido su primera reunión con el equipo de gobierno del PPpara empezar a abordar las cuentas, aunque antes, explica, deberán hacer un exhaustivo balance de cómo se están ejecutando los proyectos de los presupuestos 2017. «Con Urbanismo estamos enfadados –decía– por la tardanza en sacar en adelante Gibralfaro», puntualizaba.

En el PSOE, su portavoz Mari Carmen Moreno, se queja de que le hayan dado tan poco tiempo, pero ya se han puesto a recabar propuestas, muchas de ellas, de barrios. En Málaga Ahora se reunirán en asambleas para preguntar pero tienen en su punto de mira la mejora del saneamiento integral y la separación de las aguas pluviales y residuales por aquello de mejorar el medio ambiente y la calidad de las playas. El líder de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, demanda que Conde les dé información básica para empezar a trabajar como el grado de ejecución del presupuesto actual y la previsión de ingresos, si no ¿qué quiere? ¿que le demos ideas para apuntarse el tanto?, preguntaba añadiendo que eso mismo es lo que le va a escribir en la carta de vuelta. Así está el patio.

Ciudadanos y PSOE. Sus quejas sobre el polo digital

Que no asistió el portavoz naranja, Juan Cassá, a la inauguración del Polo de Contenidos Digitales en Tabacalera anteayer quedó patente porque hubo un momento en el que el alcalde Francisco de la Torre le mencionó y no estaba en la sala. Ayer explicaba Cassá el por qué de su ausencia y afirmaba que no termina de creer en un proyecto en el que a su juicio falta una universidad como la U-tad, que le aportaría formación, transferencia de conocimiento y seguimiento empresarial a través de su comercializadora.

El PSOE, que sí fue al evento, se queja, sin embargo, de que es el único acuerdo político de gobernabilidad en el Ayuntamiento en el que han participado y echan de menos que el equipo de gobierno del PPles haya dado el lugar que se merecían. «No nos han invitado siquiera a visitarlo antes, lo hemos tenido que pedir», subrayó su portavoz Mari Carmen Moreno.