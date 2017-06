Se agrava la falta de plazas en los conservatorios profesionales con 76 aprobados que se quedan en la calle

Se han preparado durante cuatro años, han estudiado para la prueba de acceso y la han superado, pero ahora se encuentran en la calle. Son 76 los alumnos de los conservatorios profesionales de música (dos en la capital y el tercero en Fuengirola) que se quedan en la calle por falta de plazas. No podrán continuar sus estudios en el grado profesional, después de haber estudiado los cuatro años de las enseñanzas básicas y haberse enfrentado a una prueba de acceso que han superado.

La competencia es cada vez mayor entre los alumnos, que se preparan a conciencia para conseguir plaza. Pero es que además los que en años anteriores se quedaron fuera y tienen interés en continuar sus estudios también se preparan y se examinan, de manera que cada año hay mayor número de estudiantes que se presentan y aprueban. Esto puede explicar que si el año pasado fueron 47 plazas las que faltaron, en este se ha pasado a 76.

Oferta congelada

«Desde hace cuatro o cinco años tenemos en mismo número de plazas, la Consejería de Educación no nos autoriza a incrementar la oferta, y eso que cada vez hay más alumnos que aprueban», comenta el director del Manuel Carra, Guillermo Carretero. Este conservatorio ha ofertado para el próximo curso escolar 120 plazas en primero de enseñanzas básicas y 247 para primero de profesional. Pero las pruebas de acceso que se realizaron hace unas semanas han sido superadas por 291 estudiantes, lo que significa que 44 no tendrán plaza y no podrán continuar sus estudios musicales. Como sucedió el año pasado, guitarra es el instrumento más perjudicado, ya que hay 32 aprobados para 20 plazas. En flauta travesera, que el año pasado tuvo una oferta más ajustada a la demanda, este año hay nueve alumnos sin plaza, el mismo número que en saxofón. En otros instrumentos, como arpa, trombón o trompa, hay menos aprobados que plazas.

En el Manuel Carra, curiosamente el número de aprobados coincide con las plazas que tiene para primer curso de enseñanzas profesionales. En algunos instrumentos hay más plazas que aprobados y las dificultades se centran en guitarra, con 14 aprobados para 11 plazas.

En cambio, la presión de alumnos se ha trasladado este año al Conservatorio de la Costa del Sol, en Fuengirola. Aquí, en junio del año pasado aprobaron cinco alumnos más que las plazas disponibles (58). Ahora, son 23 los que se quedarían en la calle. Este, como el resto de conservatorios malagueños, han pedido insistemente en los últimos años que se incremente el número de plazas, pero la Consejería de Educción las ha mantenido invariables. En el Costa del Sol además se encuentran con las dificultades que supone no tener un centro propio, que también se ha reclamado en varias ocasiones. El conservatorio comparte las instalaciones del IES Mercedes Labrador.

Desde la Delegación de Educación se recuerda que las enseñanzas profesionales de Música son de régimen especial, «por lo que no son obligatorias ni universales. Se fundamentan en el estudio profesional de una especialidad instrumental o de danza, con la finalidad de proporcionar al alumnado una formación previa para acceder a los estudios de las enseñanzas artísticas superiores». Por otra parte, aclaran que «no existe continuidad entre las enseñanzas básicas y las profesionales».