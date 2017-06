Porras no tiene ningún encargo de pomares para el Consistorio

Ay, las cosas de palacio... a veces van despacio, y otras veces van por otros derroteros. Que la sede central del Ayuntamiento no ha pasado la inspección técnica de edificios (ITE) es un asunto, que pese a que no se quiera airear por el equipo de gobierno del PP –de hecho no se sabía– obviamente no se puede esconder porque en la página web de la Gerencia de Urbanismo se escribe en la ficha, dentro del visor cartográfico del Pepri Centro, en román paladino que la Casona del Parque tiene una ITE desfavorable, y que la siguiente que debe pasar es en 2018.

Desde la Gerencia de Urbanismo, concretamente el edil responsable del área, Francisco Pomares, confirmó a este periódico que el área de Servicios Operativos tenía el encargo de solventar los asuntos por los que el Consistorio no había pasado la ITE, una cuestión que ayer desmentía la concejala responsable del área, Teresa Porras.

«Mi área no tiene ningún encargo de Urbanismo para la Casona;en Servicios Operativos de lo único que nos encargamos es del mantenimiento del edificio, pero nada más», explicó Porras, quien añadió, no obstante, que su área, motu proprio, está realizando un plan para cambiar la carpintería del edificio, realizando una valoración del coste en coordinación con el área de Cultura de la Junta, que es la que debe dar el visto bueno a las obras porque el inmueble es un Bien de Interés Cultural (BIC).

Cambiar la carpintería del edificio supone modificar las ventanas de madera, que están en uso desde 1919, los portones de madera de las diferentes entradas del Consistorio así como los que dan acceso al salón de los Espejos desde el balcón principal. Servicios Operativos hará la valoración este año para incluir la partida en los Presupuestos de 2018.

Fuentes de la Gerencia de Urbanismo afirmaron a la postre que este plan que propone Servicios Operativos es el adecuado para que la Casona pueda pasar la ITE de 2018, así como que se deberá revisar la cubierta del edificio (la del patio de Banderas)que aún tiene ciertos problemas de estanqueidad cuando llueve. Así que tendrán que ponerlo todo en marcha si quieren pasar la ITEde 2018. Y deberían, ya que la de 2008 se quedó en el tintero.

Piscina. Sólo una oferta para el Puerto de la Torre

El plazo para la presentación al concurso para gestionar la piscina del Puerto de la Torre ya se ha cerrado, y al mismo sólo se ha presentado la oferta de una empresa, según ha podido saber este periódico. Fuentes del área de Deportes consideraron que, pese a los esfuerzos, finalmente sólo se había presentando una firma, pese a que cinco en total estuvieron viendo las instalaciones. Esta infraestructura sufrió el pasado mes de mayo un incendio, que afectó al aislante del suelo de la instalación, que lleva dos años cerrada.

La empresa debe presentar un aval bancario, un seguro de caución y a la misma se le exigirá canon mínimo anual de 5.000 euros, aunque se valorará este asunto al igual que la mejora de las infraestructuras con 25 puntos cada uno. El plazo máximo de la duración será por 20 años. Queda que el área de Deportes resuelva y la empresa tendría un mes para prestar el servicio desde la formalización del contrato.