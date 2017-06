El Palo: un repaso necesario

«Hace tiempo que no veíamos a tantos operarios por esta zona. Estamos realmente sorprendidos», comentaba ayer Antonio, un vecino de la barriada de El Palo al contemplar los camiones cubas que procedían al baldeo del paseo marítimo y las máquinas de limpieza operando por la zona. Y es que los vecinos de esta barriada expresaron hace unos días su queja por la suciedad existente en el barrio y de forma particular en el paseo marítimo, un lugar donde se sitúan los bares y merenderos que constituyen buena parte del modo de vida de muchas familias de la zona. La queja por la suciedad y falta de limpieza se hizo patente en una asamblea vecinal convocada por una organización que aglutina a varias asociaciones del barrio, convocada por una denominada ‘Asamblea de Regeneración de El Palo’, a la que asistió un buen número de vecinos y en la que se trataron los temas que más preocupan al vecindario, entre ellos la limpieza y también la futura remodelación que el Ayuntamiento pretende del paseo marítimo, entre otras cuestiones. Y a tenor de los visto, la asamblea parece haber surtido efecto. Tras aquella convocatoria, el concejal del distrito, Julio Andrade, para quien los reunidos solicitaron la dimisión al considerar que no estaba atendiendo las necesidades del barrio, ha sido visto recorriendo diversos lugares de El Palo acompañado por técnicos municipales y por el director del Distrito para estudiar posiblemente las actuaciones que son necesarias llevar a cabo.

Rafael Caparrós, portavoz de la asamblea vecinal celebrada hace unos días, y presidente de la Asociación de Vecinos Zona Popular de El Palo, reconoció a este periódico que en los últimos días había notado una mayor presencia de operarios de limpieza por la zona, y dijo que estos estaban trabajando en diversos sectores del barrio. Añadió que, a diferencia de otros años en el que se instalaron con algún retraso, el sábado pasado ya se colocaron las calles para permitir la entrada y salida de las embarcaciones de los varaderos. Un balizamiento que realiza todos los años el Ayuntamiento para garantizar la seguridad de los bañistas y compatibilizar los usos dentro de la zona de baño. Para ello se instalan boyas cilíndricas de color amarillo a una distancia de 200 metros de la costa y otras que forman una calle que deben de utilizar las embarcaciones al entrar o salir de la orilla.



Contenedor lleno.

Avenida Aurora: contenedor repleto

Escribe Antonio Portero a esta sección para denunciar que los contenedores de reciclaje de papel de la avenida de la Aurora, a la altura del portal nº 55, se encuentran casi siempre llenos. «Mi actitud es distribuir la basura de manera que pueda ser reciclada, pero me desmotiva ver que casi siempre que llevo los papeles y cartones al contenedor correspondiente, o sea, al de color azul, está a rebosar y su derredor con multitud de cartones y papeles esparcidos por el suelo; por lo que, después del esfuerzo en colaborar para el reciclaje, tengo que dejar todo en el contenedor de materia orgánica ya que, como es imposible dejarlo en el interior del contenedor azul, si lo dejara en el suelo junto a ese contenedor, terminaría todo esparcido por el suelo como ha ocurrido con otros casos de otras personas y provocaría involuntariamente que se ensuciara aún más la ciudad».