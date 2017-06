Málaga refuerza su apuesta por la innovación digital con un nuevo espacio

Videojuegos, realidad virtual, hologramas, marketing digital, tecnología VFX, impresión 3D de alta precisión, trajes de captura de movimientos para animación, ‘mapping’, ultra-alta definición... El mundo digital es un ecosistema en constante movimiento cuyas empresas no sólo crecen a razón de dos dígitos al año, sino que los avances han llegado para quedarse y en muchos casos han supuesto una revolución en la vida cotidiana de las personas. La medida del extraordinario desarrollo que se avecina la da, además, el dato de que en los próximos tres años se crearán más de 300.000 empleos relacionados con el sector, un motivo de peso para que desde los ámbitos privados y públicos se fomente el desarrollo de esta industria.

Consciente de esta importancia, Málaga se sube ahora al tren de lo digital con el Polo de Contenidos Digitales, un proyecto que ayer abrió sus puertas en Tabacalera y que representa la mayor instalación de estas características de cuantas existen en España. El espacio, fruto de la suma de esfuerzos del Ayuntamiento de Málaga y el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital a través de la entidad pública Red.es, comenzó a dar sus primeros pasos el pasado mes de enero con la formación y la ‘incubación’ de proyectos empresariales pero es a partir de ahora cuando funcionará a pleno rendimiento gracias a la instalación de todo el equipamiento necesario. En números, el Polo de Contenidos Digitales ha recibido ya una inversión de 2,5 millones de euros para su puesta en marcha y está previsto que el convenio entre Ayuntamiento y Gobierno aporte al proyecto hasta 6,6 millones de euros más. Y en objetivos, la instalación nace con la vocación de asesorar, apoyar e impulsar 60 proyectos digitales y dar formación a una media de 2.000 personas cada año.

El alcalde (con gafas), entre Lassalle y Bendodo. / Salvador Salas

Su inauguración, además, se convirtió ayer por la tarde en el espejo de que a mayor colaboración institucional mejores resultados, y no ya sólo en lo referente al convenio Ayuntamiento-Gobierno, sino a la propia suma de voluntades que se ha dado en el seno municipal para sacar adelante el proyecto. Así lo destacaban ayer el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el concejal de Nuevas Tecnologías, Mario Cortés, durante la inauguración oficial del recinto, haciendo co-partícipes de este «éxito» al resto de partidos con representación en la Casona. «El espíritu digital impregna ya, de hecho, todas las áreas de la vida municipal», celebraba el regidor ante un auditorio repleto y con representación política de las principales administraciones de la ciudad y de todos los sectores, desde el cultural al empresarial o al universitario. A la cabeza, el secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, José María Lassalle, quien destacó en su discurso el ejemplo absoluto de Málaga como ‘hub’ creativo que se asienta en tres pilares que, a su juicio, «son la clave del éxito de la ciudad: tecnología, talento y tolerancia». Y estos tres ingredientes los adivina también el secretario de Estado en el Polo de Contenidos Digitales, al que fijó un reto tan complicado como oportuno: «Aquí no podemos trabajar sólo con datos y números: no podemos olvidarnos de las personas y de la condición imprescindible de la humanización».

En esta misma línea, el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, celebraba que «Málaga está siguiendo una estrategia acertada», mientras que el rector de la Universidad de Málaga, José Ángel Narváez, avanzaba que la institución académica impartirá cuatro de sus programas de master relacionados con la industria digital desde estas nuevas instalaciones. También tomó la palabra Curro Rueda, CTO de Genera Games (una referencia en el sector de los videojuegos) para recordar que «la oportunidad de negocio en el sector de lo digital es brutal».

De hecho, en el completo programa de especialidades que incorpora el Polo de Contenidos Digitales «siempre está abierto a las últimas novedades que puedan surgir porque esto nunca deja de avanzar». Así lo avanzaba pocas horas antes de la apertura oficial de las instalaciones el responsable del Polo, Antonio Quirós, quien insistió en la idea de este espacio como un «lugar vivo».

La sala de ‘gamers’ cuenta con 20 puestos. / Salvador Salas

Pleno rendimiento en otoño

En este ‘lugar vivo’ no se para ni un momento a pesar de que está previsto que el máximo de su capacidad y rendimiento se alcance en otoño, una vez que estén en marcha todos y cada uno de los programas que integra esta compleja estructura. En este sentido, el complejo de Tabacalera es el único dedicado a la industria digital capaz de atender a todos los procesos implicados en la innovación y la creación: desde la universidad como generadora de conocimiento e I-D+i hasta las incubadoras y aceleradoras; así como empresas consolidadas en el sector y los denominados ‘clusters’.

Los 6.000 metros cuadrados del Polo de Contenidos Digitales están concebidos, además, como un gran laboratorio de ideas, con espacios que recorren el sector en sus diferentes disciplinas: salas para ‘gamers’, ‘showroom’ de realidad virtual y aumentada, salas de ‘coworking’, estudios de diseño gráfico, animación y captura de movimientos; ‘FabLab’ con cuatro tipos de impresoras 3D, estudios para fotografía y vídeo y diez espacios creativos para la instalación de empresas son ya parte de esta nueva realidad que ha dejado de ser virtual. Al menos en el espacio físico.