Los abogados de Urbanismo respaldan que la oposición tumbara los permisos para el hotel de Moneo

La asesoría jurídica de la Gerencia Municipal de Urbanismo ha emitido un informe en el que respalda la actuación de los grupos municipales de la oposición cuando el pasado mes de julio tumbaron con sus votos negativos los últimos permisos de obra que faltaban para que se pudiera acometer el proyecto de Hoyo de Esparteros, que incluye un hotel diseñado por Rafael Moneo. El informe, dado a conocer este miércoles por Málaga para la Gente, forma parte de la respuesta del Ayuntamiento al recurso judicial presentado por la promotora de la actuación, la unión temporal de empresas Braser II, contra la citada decisión del consejo rector de Urbanismo de julio de 2016.

El portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, se mostró "muy satisfecho" con la respuesta dada a las autoridades judiciales por parte del departamento de abogados de Urbanismo, y la calificó de "excelente, rigurosa y muestra de una profesionalidad que nunca hemos dudado, aunque sí hayamos cuestionado la dirección política". Dicha respuesta de la asesoría, según explicó, "da los mismos motivos que su día ofreció Málaga para la Gente en sus alegaciones y denuncias públicas". "Y es que para conceder la licencia, antes tenía que estar ejecutado el paso previo, que es el proyecto de reparcelación, cosa que no es posible porque Braser no ha cumplido con los pagos estipulados", agregó.

"Cuando en 2014 se aprobó el proyecto de reparcelación, su entrada en vigor requería de una serie de cumplimientos por parte de Braser como presentar un aval en el plazo de un mes de 139.208 euros; así como consignar en la Caja General 74.695 euros en concepto de indemnización económica sustitutoria, y en este mismo concepto se exigía también 4.848.354 euros", explicó, añadiendo que según el documento de la asesoría jurídica, la promotora "no cumplió ninguno de ellos", por lo que el proyecto de reparcelación "no tenía validez" y, por lo tanto, no se podía aprobar el proyecto de urbanización, que era el siguiente paso.