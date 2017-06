El único 'ruido' del coche eléctrico

La logística y la puesta en escena del evento que fue ayer parada obligada a la entrada al puerto recordaba bastante a la de una vuelta ciclista: color, gorras, música, pórticos hinchables, carpas....y sobre todo el silencio de los vehículos protagonistas, tan diferentes como ecológicos. El aire festivo era también, junto al recio terral, parte del clima en torno a la etapa malagueña de la I Vuelta a España en Vehículo Eléctrico, recibida por los concejales Elvira Maeso y Mario Cortés, de Movilidad y Nuevas Tecnologías. Posaron también para este ‘road show’ en el que nadie compite, pero por el que han apostado Endesa y los fabricantes Renault BMW, Nissan, Kia, Smart y Volkswagen para empezar a ganar una carrera de fondo. El objetivo es difundir por las principales ciudades de 19 provincias las bondades de coches eléctricos puros, sobre todo en la larga distancia. Aun en un país con enorme déficit en puntos públicos de recarga en rutas de alta capacidad, la experiencia desde Galicia está siendo un éxito.

El Renault ZOE que entraba ayer en la ‘meta’ de Málaga desde Almería lo hacía con 60 kilómetros de carga aún disponible. «En el trayecto, hicimos una carga rápida de apenas veinte minutos en Motril, pero no ha hecho falta», explica Juan Manuel Gómez, un técnico de Endesa de la central de Carboneras que conduce y compartía ruta con el actor y monologuista manchego Raúl Cimas, un copiloto con una extensa ruta cómica ya por las pantallas, capaz de recargar en poco tiempo de ‘selfies’ los móviles de admiradores y curiosos. Recuerda Cimas entre risas que ‘Resistiré’, del Dúo Dinámico, ha sido la banda sonora del viaje. Él ha comprobado «sin sustos» la respuesta a la pregunta tan obligada en cada lugar como enchufar el coche a diario. ¿Ysi me quedo tirado porque se acaba la batería? «Se lo plantea incluso sin mucha lógica ese más del 90 por ciento de potenciales usuarios que estadísticamente no hace más 100 kilómetros diarios en ciudad», admite David Méndez, un directivo ‘millenial’ de Renault, que reconoce lo mucho que se ha hecho en España para apoyar la movilidad eléctrica, pero también los deberes pendientes. «Sueño con despertar un día y que de la calle de Madrid donde vivo no me llegue a casa ningún ruido», describe el escenario con el que invita a soñar en las ciudades, y para el que reclama «una implicación 360º de Gobierno, municipios y sector privado» en favor de la movilidad con cero emisiones.

En esa carrera de fondo para cambiar la forma de moverse las cuentas salen para el comprador de un coche eléctrico, asegura Méndez. «Con un coste de un euro por kilómetro frente a siete en un coche convencional, con aparcamientos gratis, menos impuestos y averías que no existirán, el coche eléctrico es una opción clara», sostiene. En Endesa lo tienen igual de claro, y en 2019 espera triplicar los coches híbridos en su flota para 2019. Su plan de incentivos a la compra de coche eléctrico en la plantilla incorpora 250 coches cada año, una cifra que supone casi un diez por ciento del total de eléctricos puros vendidos en el país.