La oposición le afea al PP que el consistorio no haya pasado la ITE

Que la sede del Ayuntamiento, la Casona del Parque, no ha pasado la Inspección Técnica de Edificios (ITE),fue ayer el tema recurrente en los grupos de la oposición, así como el consejo de administración para la aprobación, por fin, de las cuentas de la radiotelevisión municipal Onda Azul. Otro de los asuntos, que ocupó un minuto de silencio y otros muchos minutos de conversación detrás fue el atentado terrorista perpetrado en Londres por el Estado Islámico.

Pero, lo que provocó más comentarios, entre el enfado y la guasa de la oposición, fue que la cara visible para el ciudadano del Gobierno municipal, el edificio que acogió la cumbre Hispano-Francesa, la llamada Casona del Parque, el santo y seña de la Alcaldía, estuviera en deuda con sus obligaciones legales:ni más ni menos que el inmueble que los arquitectos Manuel Rivera Vera y Fernando Guerrero Strachan finalizaran en 1919 no ha pasado la Inspección Técnica de Edificios (ITE). Bueno, la gestión se acometió, es decir la inspección se hizo, pero el resultado fue desfavorable, y desde entonces, hace unos nueve años, no ha cambiado la valoración negativa. Los problemas son goteras en la cubierta y otros cuatro asuntos en los que la Gerencia de Urbanismo no ha querido profundizar, pero que al parecer están en manos de los Servicios Operativos para solventarse, ya que el inmueble deberá pasar la nueva ITE en 2018.

Los grupos municipales de la oposición criticaban ayer que el equipo de gobierno del PPdiese tan poco ejemplo no pasando una inspección en su sede institucional. De hecho, sólo hay que mirar la ordenanza de la ITE para darse cuenta de que el Ayuntamiento no tendrá que desembolsar, porque no se va a ‘automultar’, la sanción por no acometer las obras derivadas del informe desfavorable, que conllevaría infracciones calificadas de graves, de 3.000 a 5.999 euros (artículo 37), o el incumplimiento de los deberes de conservación en edificios protegidos (el Ayuntamiento es un Bien de Interés Cultural)con sanciones muy graves, de 600 a 60.000 euros.

De hecho, el portavoz de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, le pregunta en un escrito al alcalde Francisco de la Torre acerca de qué acciones se están llevando a cabo para pasar la ITE de la Casona y concluye diciendo que la conservación de la casa consistorial deja mucho que desear en espacios como el salón de plenos, alcaldía, salón de los Espejos, los baños, oficinas y pasillos, así como las fachadas exteriores y la cubierta, y piensa que se debe rehabilitar de forma integral y no ponerle más parches. La portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, le afeó al equipo de gobierno del PP que no haya culminado esta inspección cuando se la exigen a todos los malagueños y les multan en caso de que no lo la tramiten y solventen los problemas en caso de haberlos. Por eso, pedirá saber en qué situación están el resto de sedes municipales. «Si el Ayuntamiento no cumple, apaga y vámonos», puntualizó.

Para el edil socialista Daniel Pérez, el Ayuntamiento tiene poca credibilidad si les exige a los propietarios pasar la ITE (cuando el edificio tiene 50 años)y no tiene a punto su sede central. Pérez puntualizó que parece más que obvio, que dadas las circunstancias, hasta que no haya un nuevo alcalde no se acometerán las reformas necesarias.

Onda Azul. PP y Ciudadanos aprueban las cuentas

El consejo de administración de Onda Azul aprobó por fin las cuentas reformuladas del año 2016, y a su vez las del 2015 con los votos favorables del PPy Ciudadanos, la abstención de IU-Málaga para la Gente y el voto en contra del PSOEy Málaga Ahora.

El auditor de Iberaudit Kreston Francisco Aguilar explicó que se habían tenido que aplicar los mismos criterios contables en 2016 que en 2015, lo que les ha obligado a reformular las cuentas de los dos años. En 2016 hubo que sacar de la amortización las cámaras compradas a Gain&Peak por 68.200 euros, que nunca llegaron, asunto que está ahora en diligencias previas en el juzgado de instrucción número 12 de Málaga.

PPy Ciudadanos (que no asistió al consejo y delegó su voto en el equipo de gobierno) se posicionaron a favor de las nuevas cuentas reformuladas, a las que se opusieron el PSOE y Málaga Ahora. Para el PSOE, las cuentas reconocen errores en la gestión de años anteriores, alegando que cada vez que se mira un papel en esta empresa aparece un problema. Málaga Ahora votó en contra para no apoyar la gestión de la anterior gerente, Fátima Salmón, como reseñó, pero sí la de la actual Vanessa Martín Alloza; al igual que IU-Málaga para la Gente, que se abstuvo para no dar el visto bueno a dos años de gastos, entre otros, de tickets de restaurantes en vez de la mejora laboral de los empleados así como del material técnico del ente municipal.