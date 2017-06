Un juez investiga la licencia de obras para la cafetería del hotel Miramar

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Málaga ha iniciado los trámites para investigar la licencia de obras que la Gerencia Municipal de Urbanismo concedió para la conversión en hotel del Palacio Miramar en lo relativo a la construcción de un cuerpo para cafetería en su cubierta. Como informó este periódico (ver SUR 12/12/2016), Urbanismo inició en julio del año pasado el procedimiento para revisar el citado permiso a raíz de la denuncia de unos vecinos de la zona que consideran que ni el Ayuntamiento ni la Consejería de Cultura debieron autorizar la ejecución de la cafetería al tratarse de un edificio con el grado 1 de protección arquitectónica, por lo que solo pueden permitirse intervenciones de rehabilitación.

Entre agosto y septiembre del año pasado, la Gerencia de Urbanismo recabó las alegaciones al proceso de revisión de la licencia tanto de la promotora del hotel (Hoteles Santos) como de los denunciantes, sin embargo no elaboró el informe correspondiente para resolver a favor o en contra de la revisión, que fue solicitado en varias ocasiones por los particulares, asesorados por el despacho de abogados Ius Urbis. En enero, el concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, anunció que será el Consejo Consultivo de Andalucía el que aclarará si fue correcta o no la licencia para la cafetería del Miramar. Sin embargo, los denunciantes no tuvieron más noticias, pese a las consultas registradas al respecto en Urbanismo, y optaron en abril por recurrir judicialmente lo que entendieron como un rechazo del Ayuntamiento a la revisión de la licencia por silencio.

Según las averiguaciones realizadas por este periódico, el expediente no ha sido trasladado aún al Consejo Consultivo de Andalucía, y el pasado 6 de abril, fuera del plazo reglamentario de tres meses para resolverse, el asunto fue objeto de un informe de los técnicos del departamento de Licencias y Protección Urbanística de la Gerencia en el que se asegura que la licencia para esta cafetería del hotel fue correcta. Los denunciantes, que insisten en que dicha edificación no debió ser autorizada por el Ayuntamiento ni por la Junta, han presentado alegaciones contra esa resolución de Urbanismo y están a la espera de respuesta. Entretanto, el juzgado ha iniciado las pesquisas sobre este tema.